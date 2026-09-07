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Джордж Лукас показал свой новый музей в Лос-Анджелесе

Джордж Лукас показал свой новый музей в Лос-Анджелесе

Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса готовят к открытию в Лос-Анджелесе. Перед официальной церемонией сюда пригласили журналистов...

Дата загрузки: 2026-09-08

Джордж Лукас показал свой новый музей в Лос-Анджелесе

Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса готовят к открытию в Лос-Анджелесе. Перед официальной церемонией сюда пригласили журналистов.

Музей построен на территории в четыре гектара. Здание площадью почти 28 тысяч квадратных метров включает 33 галереи, два кинотеатра, библиотеку, ресторан, кафе и пространства для посетителей.

[Джордж Лукас, кинорежиссёр и сооснователь музея]:
«Для нас это большое событие, потому что мы так долго к этому шли. Для меня было очень важно отдать должное иллюстраторам, художникам, которые иллюстрируют уже написанные истории. Большинство историй – это мифы. Они ненастоящие. Но иллюстрации делают их реальными».

В одной из галерей разместили коллекцию, связанную со «Звёздными войнами». Среди экспонатов – фигуры Дарта Вейдера, R2-D2 и C-3PO.

[Райан Линкоф, старший куратор музея]:
«У нас 33 галереи, и только одна из них посвящена «Звёздным войнам». Здесь можно увидеть всё: от мурализма и комиксов до фотографий и огромного разнообразия других материалов».

В музее представлены работы Джека Кирби – одного из самых известных авторов американских комиксов, художника-иллюстратора Нормана Роквелла, британского уличного художника Бэнкси и современного американского иллюстратора Кадира Нельсона.

Отдельная часть экспозиции посвящена архиву Лукаса. В нём собраны модели, реквизит, эскизы и костюмы.

Создатели называют представленные произведения нарративным искусством. К этой категории они относят работы, которые рассказывают истории с помощью изображений. Экспозиция связывает древние наскальные рисунки с современными комиксами.

Открытие для широкой публики запланировано на 22 сентября.

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