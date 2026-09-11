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Три крошечных дамана вышли к публике в британском зоопарке

Три крошечных дамана вышли к публике в британском зоопарке

Три детёныша скального дамана впервые вышли к посетителям зоопарка Честера на севере Англии. Самке и двум..

Дата загрузки: 2026-09-11

Три крошечных дамана вышли к публике в британском зоопарке

Три детёныша скального дамана впервые вышли к посетителям зоопарка Честера на севере Англии. Самке и двум самцам по шесть недель, каждый весит около 350 граммов.

Первые прогулки малыши Расс, Спад и Джеки провели рядом с матерью, но вскоре начали самостоятельно бегать по вольеру. До встречи с публикой детёныши прошли ветеринарный осмотр и получили разрешение на выход.

[Линдон Хоусон, сотрудник зоопарка Честера]:
«Честно говоря, удивительно видеть восторг посетителей, когда они впервые их замечают. Это делает момент особенным».

У даманов есть необычная особенность. Их передние резцы растут постоянно, подобно бивням слонов.

[Линдон Хоусон, сотрудник зоопарка Честера]:
«Это очень похожая особенность, унаследованная ими благодаря принадлежности к одной семейной группе».

В зоопарках скальных даманов разводят нечасто. При этом беременность у этих небольших животных длится около семи-восьми месяцев.

В природе даманы селятся среди валунов и в небольших расщелинах на скалах. Такая среда обитания помогает им выживать и успешно размножаться.

В Честере рассчитывают, что со временем три детёныша станут частью большой семейной группы. Взрослые животные этого вида могут жить группами более чем из 20 особей.

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