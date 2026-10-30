Ливни вызвали наводнения в центральной части Греции

Сильные ливни обрушились на Грецию, вызвав наводнения как на материковой части страны, так и на островах...
Дата загрузки: 2026-10-31
Сильные ливни обрушились на Грецию, вызвав наводнения как на материковой части страны, так и на островах.
В прибрежной деревне Платания на юге полуострова Пелион, примерно в 60 километрах от города Волос, затопило улицы. Также вышел из берегов горный ручей. Он буквально разделил деревню надвое, поскольку потоком воды затопило и повредило временный мост. Прежний был разрушен наводнением три года назад, и его так и не восстановили.
Вода проникла в жилые дома и коммерческие помещения.
Пострадали и другие населённые пункты в этом районе. Местами выпало более 100 миллиметров осадков.
В муниципалитете Южный Пелион в ряде домов нарушено водоснабжение, а несколько дорог заблокированы или повреждены. В соседнем Волосе из-за непрекращающихся ливней потоки воды хлынули по главным улицам города.
От наводнений также пострадали острова Скиатос и Сими.
Согласно прогнозу, ливни должны постепенно ослабевать, но в некоторых районах сохраняется вероятность осадков и гроз.
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