Крыша обрушилась на школьников в Пакистане: десятки жертв

Трагедия в пакистанском Пешаваре. Здесь обрушилась крыша здания школы. Погибли не менее 32 школьников и учительница...

Трагедия в пакистанском Пешаваре. Здесь обрушилась крыша здания школы. Погибли не менее 32 школьников и учительница. Обрушение произошло в частном образовательном центре «Аль-Хайр».

Ещё не менее 45 детей получили телесные повреждения разной степени тяжести. Трое находятся в критическом состоянии.

[Умар Хан, школьник, очевидец]:

«Всё произошло в классе для второклассников. Над нами находился детский сад. Мы сидели в своём кабинете на уроке, и вдруг это случилось – обрушился потолок. Нам удалось выбежать наружу, а дети, оставшиеся внутри, кричали».

Инцидент произошел около девяти утра по местному времени. В момент обрушения крыши в трёх классах на занятиях находились в общей сложности 110 учеников.

К месту происшествия в попытках найти своих близких бросились родители и родственники учащихся и сотрудников школы. Спасатели в течение нескольких часов извлекали детей из-под обломков. Операция длилась около пяти часов.

[Миан Саид, начальник полиции]:

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«Это поистине трагическое событие. Учитывая масштаб произошедшего, мы, безусловно, возбудим уголовное дело против владельцев. Проведение занятий для детей в столь ветхом здании в районе с такими узкими улочками – это явный и грубый случай халатности».

Большинству погибших было менее 13 лет. Все дети были из малообеспеченных семей.

[местный житель]:

«Чиновники должны понести ответственность. Они получают финансирование на все нужды, а посмотрите, в каком состоянии школа изнутри! Здесь погибло около 30 детей и учительница. Разве никто не должен за это ответить? Почему, когда выдают разрешение на открытие школы, её не проверяют? А теперь, когда это случилось, все вдруг появились».

По данным полиции, владелец школы арестован, начато расследование.

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