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На Японию обрушился тайфун «Дацюань»: есть погибшие

На Японию обрушился тайфун «Дацюань»: есть погибшие

Четыре человека погибли, ещё шестерых продолжают искать в Японии после нашествия тайфуна «Дацюань». Потоки грязи и..

Дата загрузки: 2026-09-23

На Японию обрушился тайфун «Дацюань»: есть погибшие

Четыре человека погибли, ещё шестерых продолжают искать в Японии после нашествия тайфуна «Дацюань».

Потоки грязи и обломков обрушились на жилые дома в префектурах Канагава и Тиба.

По данным японских СМИ, тайфун принёс рекордное количество осадков в город Итихара в Тибе. Там за сутки выпало почти 400 миллиметров дождя. Проливные дожди также вызвали оползни в регионе Канто, где находится столица Токио.

Японское метеоагентство сообщило, что скорость ветра вблизи центра тайфуна достигала 144 км/ч с порывами до 198 км/ч.

Затоплены дороги, наблюдаются сильные перебои в работе общественного транспорта, отменены авиарейсы.

Более чем для полутора миллионов жителей Токио и соседних префектур выпустили распоряжение об эвакуации.

По данным МИД Японии, из-за шторма премьер-министру Санаэ Такаити также пришлось отложить вылет в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Власти призывают жителей сохранять бдительность. Есть риск схода новых оползней, поскольку почва сильно переувлажнена из-за дождей.

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