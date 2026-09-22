На Японию обрушился тайфун «Дацюань»: есть погибшие

Четыре человека погибли, ещё шестерых продолжают искать в Японии после нашествия тайфуна «Дацюань». Потоки грязи и..
Дата загрузки: 2026-09-23
Четыре человека погибли, ещё шестерых продолжают искать в Японии после нашествия тайфуна «Дацюань».
Потоки грязи и обломков обрушились на жилые дома в префектурах Канагава и Тиба.
По данным японских СМИ, тайфун принёс рекордное количество осадков в город Итихара в Тибе. Там за сутки выпало почти 400 миллиметров дождя. Проливные дожди также вызвали оползни в регионе Канто, где находится столица Токио.
Японское метеоагентство сообщило, что скорость ветра вблизи центра тайфуна достигала 144 км/ч с порывами до 198 км/ч.
Затоплены дороги, наблюдаются сильные перебои в работе общественного транспорта, отменены авиарейсы.
Более чем для полутора миллионов жителей Токио и соседних префектур выпустили распоряжение об эвакуации.
По данным МИД Японии, из-за шторма премьер-министру Санаэ Такаити также пришлось отложить вылет в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.
Власти призывают жителей сохранять бдительность. Есть риск схода новых оползней, поскольку почва сильно переувлажнена из-за дождей.
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