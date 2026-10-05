Ливни обрушились на Каталонию, есть жертвы

Два человека погибли, ещё один числится пропавшим без вести в результате сильных дождей и наводнений в..

Два человека погибли, ещё один числится пропавшим без вести в результате сильных дождей и наводнений в испанской Каталонии.

В муниципалитете Сант-Адриа-де-Бесос, недалеко от Барселоны, некоторые жители передвигаются по затопленным улицам на сапбордах.

Власти Каталонии объявили красный уровень опасности и призвали жителей не выходить из дома в период с 20:00 субботы до 14:00 воскресенья, поскольку сильные дожди продолжались, а на северо-восточный регион мог обрушиться «мини-ураган».

[жительница Каталонии]:

«Подобное случалось в 1986 и 93 годах, когда река немного выходила из берегов, но не сильно. То, что мы видим сейчас – с этими автомобилями – бывает крайне редко… Такое раньше случалось всего дважды». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Глава правительства Каталонии в воскресенье подтвердил в социальных сетях гибель мужчины в результате обрушения стены в городе Тордера к северу от Барселоны.

По данным пожарной службы, ещё один человек погиб в Монторнес-дель-Вальес. При этом экстренные службы ищут пропавшего без вести в Пинеда-де-Мар – городе в 50 километрах к северу от Барселоны.

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