Город в дыму: Сингапур поднялся на второе место среди городов с самым грязным воздухом

Сингапур оказался на втором месте среди крупных городов с самым загрязнённым воздухом, уступив только пакистанскому Лахору...
Дата загрузки: 2026-10-13
Сингапур оказался на втором месте среди крупных городов с самым загрязнённым воздухом, уступив только пакистанскому Лахору. По данным швейцарской компании IQAir, показатель по американскому индексу качества воздуха AQI составил 194 пункта.
При этом концентрация PM2,5 в 23 раза превышает годовую норму, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения. Это означает, что за день человек получает недельную или месячную норму загрязнения.
PM2,5 – это очень мелкие твёрдые частицы и капли жидкости диаметром менее 2,5 микрометра, которые включают в себя пыль, сажу, дым, сульфаты и так далее. Из-за такого маленького размера они легко проходят через барьер лёгких и попадают прямо в кровоток.
Это может вызвать обострение хронических заболеваний лёгких и создать повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. У здоровых людей может появиться раздражение слизистых и кашель.
Власти Сингапура призывают людей ограничить физические нагрузки, не открывать окна, а на улице ходить в маске.
Качество воздуха в Сингапуре держится на опасном для здоровья уровне с 4 октября. Причина – в лесных пожарах в Индонезии. Они самые сильные за 11 лет.
Больше всего пострадали острова Суматра и Борнео. Распространению огня способствует засуха. Власти Индонезии предупреждают, что пожары могут продлиться до ноября.
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