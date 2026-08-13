В Индонезии эвакуируют орангутанов из-за лесных пожаров

В Индонезии из-за лесных пожаров началась эвакуация редких орангутанов. Операция проходит в провинции Западный Калимантан. Среди спасённых – самец по кличке Вак. Его усыпили с помощью транквилизатора и поймали сетью.

[Кармеле Льяно Санчес, основательница и генеральный директор YIARI]:

«Лесные пожары сейчас угрожают этим фрагментированным популяциям орангутанов. Возможно, повторится то, что было в 2015 году, когда нам пришлось спасать более 60 орангутанов. И не только во время сезона пожаров, но и после него, когда многие орангутаны остались без еды и действительно голодали».

Вак был спасён в районе, который уже страдал от крупных пожаров во время сильных Эль-Ниньо в 2015 и 19 годах. Тогда только из этой местности пришлось вывезти более десяти орангутанов.

Что касается нынешних пожаров, то, по данным Министерства лесного хозяйства Индонезии, с января по июнь они распространились более чем на 107 тысяч гектаров. Это на 110 процентов больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года, когда страну также затронул Эль-Ниньо.

Западный Калимантан входит в число шести приоритетных провинций, где ведётся борьба с пожарами.

Огонь распространился и на другие районы Индонезии, в том числе острова Ява, Папуа и Нуса-Тенгара. Кроме того, дым вышел за пределы страны: в 11 районах малайзийского штата Саравак во вторник зафиксировали нездоровое качество воздуха.

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Для орангутанов опасность может сохраняться и после окончания пожаров. Из-за уничтожения лесных участков животные могут остаться без привычной пищи и начать заходить на плантации и в населённые районы, что повышает риск конфликтов с людьми.

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