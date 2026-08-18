Крупнейший пожар в истории Бельгии уничтожил редкие торфяники

Около 3 тысяч гектаров территории выгорело в заповеднике Высокие Фены на востоке Бельгии. Пожар стал крупнейшим..

Около 3 тысяч гектаров территории выгорело в заповеднике Высокие Фены на востоке Бельгии. Пожар стал крупнейшим в стране за всю историю наблюдений.

С огнём борются около 500 пожарных из Бельгии, Германии и Люксембурга. Им помогают армия и местные фермеры. Пожар уже не распространяется в сторону Германии, но полностью взять его под контроль пока не удалось. Эвакуированные жители ещё не получили разрешения вернуться домой.

[Николя Ерно, представитель региона Валлония]:

«Это, безусловно, крупнейшая экологическая катастрофа в Бельгии, связанная с лесными пожарами. Предыдущий рекорд в 2011 году составил 1200 гектаров».

Наибольший ущерб нанесён двум торфяникам. В Бельгии их всего три. Эти природные территории формировались тысячи лет и относятся к особо охраняемым.

Торфяники могут уходить на глубину до пяти-шести метров. Из-за этого отдельные очаги способны сохраняться под землёй ещё долго после того, как исчезнет открытое пламя.

[Ив Пьепер, сотрудник лесной службы округа Вервье]:

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«Это займёт недели, даже месяцы. Огонь проник в торф и продолжает гореть, в некоторых местах даже без кислорода, и этого не видно с поверхности. Он может снова вспыхнуть в другом месте совсем недалеко».

Для уникальных верховых торфяников страны ущерб уже признан необратимым.

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