Крупнейший пожар в истории Бельгии уничтожил редкие торфяники

Около 3 тысяч гектаров территории выгорело в заповеднике Высокие Фены на востоке Бельгии. Пожар стал крупнейшим..
Дата загрузки: 2026-08-19
Около 3 тысяч гектаров территории выгорело в заповеднике Высокие Фены на востоке Бельгии. Пожар стал крупнейшим в стране за всю историю наблюдений.
С огнём борются около 500 пожарных из Бельгии, Германии и Люксембурга. Им помогают армия и местные фермеры. Пожар уже не распространяется в сторону Германии, но полностью взять его под контроль пока не удалось. Эвакуированные жители ещё не получили разрешения вернуться домой.
[Николя Ерно, представитель региона Валлония]:
«Это, безусловно, крупнейшая экологическая катастрофа в Бельгии, связанная с лесными пожарами. Предыдущий рекорд в 2011 году составил 1200 гектаров».
Наибольший ущерб нанесён двум торфяникам. В Бельгии их всего три. Эти природные территории формировались тысячи лет и относятся к особо охраняемым.
Торфяники могут уходить на глубину до пяти-шести метров. Из-за этого отдельные очаги способны сохраняться под землёй ещё долго после того, как исчезнет открытое пламя.
[Ив Пьепер, сотрудник лесной службы округа Вервье]:
«Это займёт недели, даже месяцы. Огонь проник в торф и продолжает гореть, в некоторых местах даже без кислорода, и этого не видно с поверхности. Он может снова вспыхнуть в другом месте совсем недалеко».
Для уникальных верховых торфяников страны ущерб уже признан необратимым.
Короткая ссылка на эту страницу: