Мягкие игрушки-антистресс, интерактивные плюшевые животные и фигурки с известными персонажами. Вот самые желанные подарки на Рождество..

От мягких сквишей до интерактивных животных: Hamleys представил топ-15 игрушек к Рождеству

Мягкие игрушки-антистресс, интерактивные плюшевые животные и фигурки с известными персонажами. Вот самые желанные подарки на Рождество этого года. Свой топ-15 представила британская сеть Hamleys – один из старейших магазинов игрушек в мире.

В рейтинг вошли трансформирующаяся машинка в виде скорпиона, светящийся и скачущий единорог, а также фигурка Доктора Дума из вселенной Marvel.

Среди других новинок – набор для приготовления игрушечной пиццы из Play-Doh, интерактивная игрушка Свинка Пеппа и набор, в котором из яйца вылупляется 40-сантиметровый мегалодон со светящимися глазами.

Отдельное место в списке заняли мягкие игрушки-сквиши, в том числе в форме круассана, пингвина и таксы.

[Кин Герман, представитель Hamleys]:

«Это появилось словно из ниоткуда, и теперь всем нужны мягкие игрушки, которые можно мять. Они нужны подросткам, маленьким детям и взрослым. У нас они даже лежат на рабочих столах в офисе, и такая игрушка есть у каждого».

Ещё один тренд – интерактивные плюшевые животные Movers and Shakers. В линейке есть хаски, золотистый ретривер и чёрно-белая кошка.

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[Кин Герман, представитель Hamleys]:

«Они реагируют на голос и прикосновения. Они двигаются, переворачиваются и лают».

В категории игрушек для подростков и взрослых Hamleys выделил фигурку японской виртуальной певицы Хацунэ Мику. В ноябре она должна выступить в лондонской арене O2 в рамках мирового турне.

В список также вошли куклы Барби по мотивам балета «Щелкунчик» и музыкальный плеер Numberblocks с функцией записи голоса.

По мнению Hamleys, в этом году рядом с традиционными игрушками всё заметнее становятся интерактивные модели и персонажи, которые дают детям возможность придумывать собственные истории.

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