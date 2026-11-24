Рождественскую ёлку установили в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Она украшена бумажными фигурками животных, которые..

Рождественскую ёлку с украшениями в стиле оригами представили в Нью-Йорке

Рождественскую ёлку установили в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Она украшена бумажными фигурками животных, которые сделаны в технике оригами. Высота композиции – четыре метра.

В этом году тема украшений посвящена «животным-спортсменам», то есть представителям фауны, наделённым особыми физическими способностями. Среди экспонатов – гепарды, колибри, летучие рыбы и муравьи. Также есть бумажные модели таких музейных экспонатов, как тираннозавр и синий кит.

[Джеймс, гость музея]:

«Мне кажется, в это вложено много труда, и это здорово. Здесь просто множество разных фигурок, сложенных из бумаги».

[Кахин, гость музея]:

«Больше всего восхищает то, что всё здесь сделано именно в технике оригами: фигурки животных просто потрясающие. Такое увидишь не каждый день».

В целом на ёлке уместилось более 1000 бумажных фигурок. Их сделали художники-волонтёры и просто любители оригами.

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Традиция зародилась в начале 70-х годов, когда сотрудница музея украсила небольшую ёлку бумажными насекомыми. Со временем маленькая инициатива выросла в масштабный проект, в котором участвуют мастера со всего мира.

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