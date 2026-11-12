«Уютно связанное Рождество»: парижский универмаг представил праздничные витрины

Знаменитый парижский универмаг Le Printemps Haussmann («Ле Прентан Осман») дал старт праздничному сезону, представив искусно оформленные рождественские витрины. В этом году их темой стало «Уютно связанное Рождество».

Фасад здания на бульваре Осман превратился в сказочную постановку с участием котов, мышей и клубков пряжи. В целом для этого сюжета создали вручную более 160 персонажей.

На торжественном открытии присутствовали актриса Виржини Ледуайен и певица Джойс Джонатан.

[Виржини Ледуайен, актриса]:

«Создание таких витрин – это колоссальный труд. Здесь работали кукольники, создавались костюмы. Чувствуется сильная художественная концепция. В детстве такое вдохновляет мечтать – ведь персонажи буквально оживают. И даже став взрослым, продолжаешь мечтать.Такое никогда не надоедает». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Рождество – это волшебное время, своего рода пауза в привычном ритме жизни. Мы часто живём в безумном ритме, постоянно куда-то мчимся, но в Рождество словно создаём маленький уютный кокон, чтобы побыть с семьёй и сохранить эти мгновения, неподвластные времени».

«Вязаная» тема витрин – это дань уважения ремесленному мастерству. Персонажи выполнены в сотрудничестве с легендарным французским вышивальным домом Atelier Montex. Внутри универмага праздничное оформление также выдержано в «шерстяной» тематике.

[Беатрис, жительница Парижа]:

«Мне очень нравится, потому что, на мой взгляд, витрины Printemps самые красивые в Париже. А в этом году, когда здесь стало немного холоднее, ещё острее чувствуется эта уютная, «вязанная» атмосфера Рождества. Я очень рада. Это просто изумительно».

Рождественские витрины универмага на бульваре Осман будут представлены до 3 января.

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