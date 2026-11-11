Как роботы последние 30 лет раскрывают водное прошлое Марса

7 ноября исполнилось 30 лет со дня запуска Mars Global Surveyor. Этот аппарат помог учёным..

7 ноября исполнилось 30 лет со дня запуска Mars Global Surveyor. Этот аппарат помог учёным исследовать следы воды на Марсе – планете, поверхность которой сегодня покрывают сухие пустыни.

В сентябре 1997 года он вышел на марсианскую орбиту. За время работы передал более 240 тысяч снимков. Камеры запечатлели рельеф, а научные приборы позволили изучить атмосферу и состав поверхности. В 2000 году исследователи представили снимки оврагов, происхождение которых связали с возможным воздействием жидкой воды.

[Эд Уайлер, руководитель управления космических исследований НАСА]:

«Конечно, они не нашли горячую ванну, в которой купаются марсиане. Но они обнаружили весьма интригующие возможные свидетельства того, что вода текла по Марсу в недавнем геологическом прошлом».

В июле 1997 года на Марс доставили «Соджорнер» – первый марсоход. Шестиколёсный робот размером с микроволновую печь перемещался между камнями и изучал их состав.

В январе 2004 года на противоположных сторонах планеты высадились «Спирит» и «Оппортьюнити». Они нашли минералы и осадочные породы, свидетельствующие о древней воде.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В 2008 году посадочный аппарат «Феникс» исследовал грунт у северного полюса Марса. Его роботизированная рука вскрыла светлый материал под поверхностью. Анализ подтвердил: это водяной лёд.

Следующим шагом стала проверка того, могла ли планета поддерживать жизнь. В августе 2012 года в кратере Гейла высадился «Кьюриосити» – аппарат размером с автомобиль. Он обнаружил следы древнего пресноводного озера.

В 2018 году аппарат InSight доставил на Марс сейсмометр. Он регистрировал колебания грунта – марсотрясения. По этим данным учёные изучали кору, мантию и ядро планеты.

В феврале 2021 года аппарат «Персеверанс» высадился в кратере Езеро, где, как считают учёные, река впадала в озеро. Марсоход исследует породы и собирает образцы для возможной доставки на Землю.

Вместе с ним прибыл небольшой вертолёт «Индженьюити». В апреле того же года он впервые совершил управляемый полёт с двигателем на другой планете.

Впрочем, существовала ли жизнь на Марсе, пока не установлено. Её следы продолжают искать.

Короткая ссылка на эту страницу: