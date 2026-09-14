Какие игрушки станут фаворитами Санты на это Рождество

Пластиковое ведро, немного воды, и через несколько секунд из этого яйца вылупится мегалодон. Такой электронный питомец..

Пластиковое ведро, немного воды, и через несколько секунд из этого яйца вылупится мегалодон. Такой электронный питомец может войти в число самых популярных игрушек на Рождество 2026 года в Великобритании. Стоит он 55 фунтов стерлингов.

Будущих фаворитов Санты представили на рождественской выставке в Лондоне. И хотя на дворе сентябрь, спрос на игрушки уже растёт. Причём нынешний тренд – это игрушки, требующие физической активности.

Бренд Strikesphere предлагает Speed Ball по цене 30 фунтов стерлингов. Выглядит как обычный футбольный мяч, но датчики внутри регистрируют скорость и силу удара.

На этом же стенде представлен интерактивный домашний тренажёр B-Ball Bounce для игры в баскетбол. Стоимость – 75 фунтов стерлингов.

[Эндрю Уайлдинг, баскетболист-фристайлист]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это отличная технологичная игра, которую любят дети. И она заставит вас попотеть. Она очень активная. Дети двигаются, и это весело, потому что в игре есть таблица лидеров».

А это интерактивная игровая консоль Nex Playground. Физических контроллеров нет. Управлять надо движениями тела. Игра имела большой успех в США в прошлое Рождество и по продажам обогнала PlayStation 5. Теперь её можно купить и в Великобритании. Цена – 269 фунтов стерлингов

Тем, кто хочет отдохнуть от экранов, может понравиться компактная дорожная версия популярной настольной игры Catan. Стоимость – всего около 13 фунтов стерлингов.

Ещё один доступный подарок – набор для творчества Gui Gui Beautify Your Slime по цене 35 фунтов стерлингов.

На этом стенде представлен новый игрушечный поезд «Хогвартс-экспресс» из «Гарри Поттера». Цена – около 80 фунтов стерлингов.

И конечно, никакое Рождество не обойдётся без ёлки. Садовые центры Blue Diamond демонстрируют новую коллекцию. Дизайнерское творение под названием «Капучино» претендует на звание самой модной ели 2026 года.

Короткая ссылка на эту страницу: