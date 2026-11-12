Список самых популярных игрушек на Рождество составила британская компания DreamToys

Достаточно прикоснуться к этому яйцу, и из него с грозным рыком вырывается доисторический мегалодон. Чтобы привести..

Достаточно прикоснуться к этому яйцу, и из него с грозным рыком вырывается доисторический мегалодон. Чтобы привести детей в восторг или слегка напугать, надо просто добавить воды. Эта игрушка — одна из 15 позиций в списке DreamToys, составленном к Рождеству.

В числе главных трендов сезона – интерактивные и сенсорные игрушки, которые можно сжимать и растягивать.

[Мелисса Саймондс, сотрудница компании Circana]:

«Это помогает расслабить мозг, успокоиться. Для детей это отличный способ оставаться здесь и сейчас, взаимодействовать с физическим миром, а не уходить с головой в виртуальную реальность».

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Ожидается, что в это Рождество настоящим хитом станет игрушка-антистресс клавиатура Clickeez Bubble Pops.

Также востребованы наборы для творчества. Например, этот позволяет делать значки.

[Брайони, участница тестирования игрушек]:

«Мне нравится создавать что-то своими руками, проявлять творческий подход и воплощать собственные идеи. К тому же, это очень просто – можно сделать много значков!»

В числе самых популярных игрушек среди детей, участвовавших в тестировании подборки DreamToys в этом году, стал интерактивный тигрёнок Гэбби из серии furReal.

Гэбби реагирует на прикосновения и звуки, взаимодействуя с детьми. В отличие от многих других роботов, он покрыт мягким мехом, как обычная плюшевая игрушка.

По данным аналитиков, за последний год сегмент игрушек, стимулирующих исследовательскую деятельность, вырос на 45%. Спрос на конструкторы Lego тоже остаётся высоким.

[Пол Ридер, глава отборочной комиссии DreamToys]:

«Мы стараемся находить такие товары, которые вовлекают в игру всю семью. Очень важно, чтобы дети осознали, в чём истинная сила игры. Поэтому выбранные нами игрушки – это не просто развлечение. Они помогают поддерживать интерес и позволяют родителям и детям вместе весело проводить рождественское утро».

Объём британского рынка игрушек к сентябрю этого года вырос на 13%, достигнув 2,64 миллиарда фунтов стерлингов. Продажи в штучном выражении увеличились на 17% – до 257 миллионов единиц. То есть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продано на 38 миллионов игрушек больше. При этом большинство британских родителей предпочитают покупать игрушки в живых магазинах, а не в Интернете.

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