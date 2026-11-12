Список самых популярных игрушек на Рождество составила британская компания DreamToys

Достаточно прикоснуться к этому яйцу, и из него с грозным рыком вырывается доисторический мегалодон. Чтобы привести..
Дата загрузки: 2026-11-14
Достаточно прикоснуться к этому яйцу, и из него с грозным рыком вырывается доисторический мегалодон. Чтобы привести детей в восторг или слегка напугать, надо просто добавить воды. Эта игрушка — одна из 15 позиций в списке DreamToys, составленном к Рождеству.
В числе главных трендов сезона – интерактивные и сенсорные игрушки, которые можно сжимать и растягивать.
[Мелисса Саймондс, сотрудница компании Circana]:
«Это помогает расслабить мозг, успокоиться. Для детей это отличный способ оставаться здесь и сейчас, взаимодействовать с физическим миром, а не уходить с головой в виртуальную реальность».
Ожидается, что в это Рождество настоящим хитом станет игрушка-антистресс клавиатура Clickeez Bubble Pops.
Также востребованы наборы для творчества. Например, этот позволяет делать значки.
[Брайони, участница тестирования игрушек]:
«Мне нравится создавать что-то своими руками, проявлять творческий подход и воплощать собственные идеи. К тому же, это очень просто – можно сделать много значков!»
В числе самых популярных игрушек среди детей, участвовавших в тестировании подборки DreamToys в этом году, стал интерактивный тигрёнок Гэбби из серии furReal.
Гэбби реагирует на прикосновения и звуки, взаимодействуя с детьми. В отличие от многих других роботов, он покрыт мягким мехом, как обычная плюшевая игрушка.
По данным аналитиков, за последний год сегмент игрушек, стимулирующих исследовательскую деятельность, вырос на 45%. Спрос на конструкторы Lego тоже остаётся высоким.
[Пол Ридер, глава отборочной комиссии DreamToys]:
«Мы стараемся находить такие товары, которые вовлекают в игру всю семью. Очень важно, чтобы дети осознали, в чём истинная сила игры. Поэтому выбранные нами игрушки – это не просто развлечение. Они помогают поддерживать интерес и позволяют родителям и детям вместе весело проводить рождественское утро».
Объём британского рынка игрушек к сентябрю этого года вырос на 13%, достигнув 2,64 миллиарда фунтов стерлингов. Продажи в штучном выражении увеличились на 17% – до 257 миллионов единиц. То есть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продано на 38 миллионов игрушек больше. При этом большинство британских родителей предпочитают покупать игрушки в живых магазинах, а не в Интернете.
Короткая ссылка на эту страницу: