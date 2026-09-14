У берегов Индонезии перевернулось судно: 129 пропавших без вести

В Яванском море у берегов Индонезии продолжается спасательная операция. Здесь перевернулось пассажирское судно. Более сотни человек..

В Яванском море у берегов Индонезии продолжается спасательная операция. Здесь перевернулось пассажирское судно. Более сотни человек числятся пропавшими без вести.

[Мохаммад Сьяфии, глава поисково-спасательной службы]:

«В ходе проводимой нами операции, из 243 человек на борту 108 были эвакуированы живыми, и подтверждена гибель шестерых. Это означает, что продолжаются поиски ещё 129 пассажиров».

Судно следовало из Сурабаи в провинции Восточная Ява в Банджармасин в провинции Южный Калимантан. Как сообщается, оно потерпело крушение рано утром в воскресенье в условиях плохой погоды.

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[Ринто Арахаб, пассажир]:

«Судно накренилось на левый борт. Примерно через две минуты я нашёл спасательный жилет и держался за борт, пока корабль окончательно не перевернулся. Затем я забрался на корпус и оставался там, пока на помощь не подошли два буксира».

Для Индонезии это уже третья трагедия с судном за последнее время. Так, в прошлом месяце загорелись два парома с сотнями пассажиров на борту. Пять человек погибли при пожаре на пароме у острова Мадура, а ещё один человек скончался в результате возгорания на пароме, следовавшем от берегов туристического острова Бали.

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