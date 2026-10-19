«Я слышал крики людей»: очевидец описывает последствия смертоносного пожара на военной базе в Канаде

Четверо человек погибли и 39 пострадали в результате пожара на военной базе в канадской провинции Альберта...

Четверо человек погибли и 39 пострадали в результате пожара на военной базе в канадской провинции Альберта. Премьер-министр Марк Карни назвал случившееся одной из самых страшных трагедий, когда-либо происходивших с канадскими вооруженными силами на территории страны в мирное время.

Трагедия произошла во время военных учений со стрельбой боевыми патронами. По неизвестной причине загорелась трава. Пожар локализовали, и учения продолжились. Но внезапно ветер поменял направление и усилился. Его скорость достигала почти 100 километров в час. Огонь застал людей врасплох. По словам военных, пламя преодолело около километра буквально за минуту.

Пострадавших доставили в больницы в соседние города. Для этого привлекли более 20 машин скорой помощи, а также воздушный транспорт.

[Брэндон Симмонс, житель города Уэйнрайт]:

«Я видел, как мимо меня пробежал человек: от его брюк ничего не осталось – только синие трусы. Я видел ожоги. Видел, как из военного автомобиля выгружали людей, завёрнутых во что-то, похожее на фольгу. Слышал крики людей в этих машинах. Никогда этого не забуду. Это было похоже на фильм про войну». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В числе погибших – сержант и трое рядовых. Многие пострадавшие в тяжёлом состоянии. Власти говорят, что на лечение уйдут недели, а возможно, и месяцы.

Причину возгорания травы устанавливают. По словам военных, признаков террористической атаки не было.

На военной базе Уэйнрайт насчитывается более 1300 военнослужащих и гражданских сотрудников. Эта база – одна из крупнейших в Канаде. Там размещается Канадский центр подготовки войск, где проводят учения и тренировочные мероприятия для сухопутных сил.

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