Клад бронзового века: кто его закопал и зачем
В Лондоне открывается выставка, которая предлагает разгадать загадки бронзового века. На ней представлены орудия труда, которые..
Дата загрузки: 2020-09-18
В Лондоне открывается выставка, которая предлагает разгадать загадки бронзового века. На ней представлены орудия труда, которые использовали люди в период с 900 по 800 годы до нашей эры. Впрочем, некоторые эксперты считают, что экспозиция рождает больше вопросов, чем ответов.
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