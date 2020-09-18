Клад бронзового века: кто его закопал и зачем В Лондоне открывается выставка, которая предлагает разгадать загадки бронзового века. На ней представлены орудия труда, которые.. Дата загрузки: 2020-09-18

В Лондоне открывается выставка, которая предлагает разгадать загадки бронзового века. На ней представлены орудия труда, которые использовали люди в период с 900 по 800 годы до нашей эры. Впрочем, некоторые эксперты считают, что экспозиция рождает больше вопросов, чем ответов.

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