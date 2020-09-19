В Кении из-за пандемии школы превращаются в фермы

Эта одна из частных школ Кении. В отсутствие детей из-за карантина классы заняли куры. Каждое утро..

Эта одна из частных школ Кении. В отсутствие детей из-за карантина классы заняли куры. Каждое утро директор собирает здесь яйца. И это не картина запустения, а скорее – ловкий бизнес-план. Так школа может не закрываться, частично сохраняя штат сотрудников.

[Джеймс Кунгу, директор школы]:

«Утром каждый раз меня встречали пустые классы. Я думал, что же предпринять, чтобы их задействовать. Первой пришла идея держать тут кур».

Дальше в ход пошёл школьный двор. Ещё полгода назад дети здесь играли в футбол. Теперь стройными рядами растут шпинат, помидоры и капуста.

На хозяйстве работают учителя. За полгода эта школа потеряла более 180 тысяч долларов, однако подсобное хозяйство даёт возможность выплачивать частичную заработную плату.

[Мозес Уандера, завуч]:

«Это проект, который я хотел бы продолжить в качестве дополнительной работы, помимо основной».

В остальной стране ситуация более плачевная. Всего в Кении 11 тысяч частных школ, где училось 2,6 миллиона детей и работало 158 тысяч учителей.

Из-за пандемии они уже полгода в неоплачиваемом отпуске.

[Джеймс Кунгу, директор школы]:

«Директора частных школ должны начать креативно мыслить. Теперь мы не можем зависеть только от детей. Каждый из нас может придумать вспомогательный проект. Если какая-то дверь закрыта, нужно искать другой выход».

Как ожидается, учебные заведения Кении останутся закрытыми как минимум до января.

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