Cотни политиков из 30 стран мира выступают против репрессий в Китае 20 июля 21 год назад компартия Китая развязала масштабные репрессии в отношении мирной духовной практики Фалуньгун... Дата загрузки: 2020-07-22

20 июля 21 год назад компартия Китая развязала масштабные репрессии в отношении мирной духовной практики Фалуньгун. В этом году к этой дате более 600 политиков из 30 стран мира подписали коллективное письмо с осуждением этих гонений.

Кроме того, в США более тридцати законодателей направили официальные письма, в которых выразили поддержку духовной практике, а также поблагодарили её приверженцев за усилия по защите религиозной свободы.

В Китае практикующим Фалуньгун с 1999 года грозят незаконное тюремное заключение, пытки и даже смерть. В прошлом году независимый трибунал в Лондоне подтвердил, что власти КНР насильно вырезали органы у приверженцев Фалуньгун в местах заключения ради прибыли и продолжают это делать.

В начале 90-х годов государственные СМИ КНР хвалили практику за её оздоровительный эффект. Гонения развязал бывшей генсекретарь КПК Цзян Цзэминь. Он начал их после того, как увидел, что практикующих Фалуньгун стало больше, чем членов китайской компартии.

Глава Комиссии США по международной религиозной свободе призвал китайский режим прекратить репрессии.

[Гари Бауэр, комиссар США по религиозной свободе]:

«Коммунистический Китай – это самая большая угроза религиозной свободе в мире».

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отметил, что в Китае религиозные преследования проводятся в огромных масштабах.

[Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании]:

«Мы глубоко обеспокоены репрессиями в Китае в отношении христиан, мусульман, буддистов, практикующих Фалуньгун и других на основе их вероисповедания или религиозной принадлежности. Нас также беспокоит новый закон о национальной безопасности (в Гонконге). Мы считаем, что из-за него гонения только усилятся».

Посол Соединенных Штатов по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк также записал видеообращение в поддержку практикующих Фалуньгун.

[Сэм Браунбэк, посол США по религиозной свободе]:

«Пусть 2021-й станет не 22-м годом, когда мы признаём репрессии, а первым годом, когда мы признаем свободу людей, занимающихся Фалуньгун, и всех жителей Китая следовать своей вере без преград».

Фалуньгун, или Фалунь Дафа – духовная практика, которая включает медитативные упражнения и учение, основанное на принципах Истина, Доброта и Терпение.

На пике популярности в Китае Фалуньгун занималось около 70 миллионов человек. Сегодня практикующие этот вид традиционного цигун есть более чем в 110 странах мира.