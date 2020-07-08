В Гонконге без предупреждения открыли офис китайской службы безопасности

В Гонконге открылся офис китайской службы безопасности. Он будет следить за выполнением нового закона о нацбезопасности,..

В Гонконге открылся офис китайской службы безопасности. Он будет следить за выполнением нового закона о нацбезопасности, который Пекин недавно принял в этом автономном регионе, и который вызвал недовольство как местных жителей, так и международного сообщества.

Прохожие говорят, что не ожидали увидеть представительство китайской полиции так быстро и без предупреждения.

[житель Гонконга]:

«Никакого уведомления не было. Они ничего не сказали людям, а потом внезапно перекрыли дорогу. Ни с того ни с сего столько всего происходит, я вижу в новостях, что поднимают флаг, дорога закрыта, на улице много чиновников. Не думаю, что это хорошо».

Новый закон будет наказывать за преступления, связанные с подрывом власти, сепаратизмом, терроризмом и сговором с иностранными силами. Максимальное наказание по его статьям – пожизненное заключение.

В понедельник опубликовали некоторые детали нового документа. Так, полиция сможет обыскивать частные помещения без ордера. Также от интернет-провайдеров смогут требовать снять определённый контент с их платформ.

2 июля власти Гонконга также признали незаконным популярный слоган протестующих «Освободить Гонконг, революция нашего времени».

Американский сенатор Рик Скотт на своей странице в Twitter написал: «Жителей Гонконга превратили в заключённых в собственной стране».

А глава гонконгской администрации Кэрри Лам, которую называют ставленницей Пекина, сказала, что закон достаточно мягкий по сравнению с подобными документами в других странах. Она также заявила, что все уголовные преступления в рамках законодательства чётко определены.

Не все придерживаются такой же точки зрения. Так, многие жители Гонконга и правозащитные группы уже сказали, что новый закон настолько размыт, что в его рамках смогут преследовать всех неугодных Пекину.

В законодательном органе автономного региона между оппозиционными и пропекинскими депутатами произошла словесная перепалка.

[Кхуок Кхакхи, оппозиционный законодатель]:

«В материковом Китае каких людей арестовывают по обвинениям в попытке свергнуть режим? Это Лю Сяобо, Ван Цюаньчжан, Сюй Чжиюн. Все эти люди не сделали ничего, что нанесло бы вред нации. Они просто пошли против политики».

Тем временем Facebook, Google и Twitter приостановили выполнение запросов гонконгских властей на получение данных пользователей в регионе. Тем самым они также выразили свои опасения по поводу нового закона.

Эти интернет-платформы долгое время работали здесь свободно. В материковом Китае ситуация другая. Там действует правительственный файервол, который блокирует доступ к Google, Twitter и Facebook.

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