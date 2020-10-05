В Великобритании взлетели продажи скутеров и мопедов
Час-пик в Лондоне теперь выглядит не так, как до начала пандемии. Между машин ловко лавируют десятки..
Дата загрузки: 2020-10-05
Молодой дантист Алекс Иоаннидис купил свой мотороллер Vespa в августе. По городу накатал уже почти 500 километров.
[Алекс Иоаннидис, дантист]:
«Это огромный плюс для душевного спокойствия. Я могу везде доехать сам. Не нужно заходить в переполненный вагон, где меня будут толкать локтями или где надо бороться за свободное место».
Алекс совмещает учёбу с работой в четырёх клиниках. Говорит, что проблем с парковкой скутера почти нет.
[Алекс Иоаннидис, дантист]:
«Путь на работу – сплошное удовольствие: я могу уходить от пробок и просто наслаждаться городом… Могу доехать куда-то за 10-15 минут, что на общественном транспорте невозможно».
В июле в стране наблюдался небывалый рост спроса на мотороллеры. За месяц зарегистрировали 3576 новых скутеров. Это на 57% больше, чем за тот же период прошлого года. Такая же тенденция продолжилась в августе и сентябре.
А регистрация новых автомобилей наоборот сократилась почти на 40% по сравнению с 2019-м.
[Гай Конинг, глава отдела продаж салона мотороллеров]:
«Многие наши клиенты покупают мотороллеры специально для поездок в школу, потому что они беспокоятся о том, что их дети будут ездить в такси и общественном транспорте. Люди сейчас просто не чувствуют себя комфортно, пользуясь общественным транспортом или находясь слишком близко к другим людям. Многое изменилось».
Рост продаж мотороллеров в Великобритании ожидают до зимы.
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