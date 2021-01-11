Девушка-влогер, у которой нет обеих рук, водит машину и ест палочками для еды

У американского влогера под ником Tisha UnArmed с рождения нет обеих рук. Но несмотря на инвалидность, девушка живёт одна с собакой и обходится без посторонней помощи.

Тиша родилась без руки и с деформированной правой ногой. Врачи хотели её ампутировать. Но мама была против. «Моя мама сказала: «Вы что, издеваетесь? У неё нет рук, а вы хотите отрезать ей правую ногу? Тогда у неё останется только одна конечность»», – рассказала Тиша.

С помощью ног девушка выполняет повседневные дела. По словам Тиши, самое трудное – это одеваться. Поэтому она выбирает широкую одежду простого кроя. Тиша выкладывает видео, как делает сэндвичи, наносит макияж и сама ездит на специально оборудованной машине. Она может готовить, есть палочками для еды и рисовать. Помимо того, что Тиша вдохновляет своими видео сотни тысяч пользователей YouTube, она работает дизайнером.

«Мой опыт на YouTube – совершенно потрясающий. Хотя у меня нет рук, я не собираюсь сидеть дома и ничего не делать всю оставшуюся жизнь!» – говорит Тиша.

