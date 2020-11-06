Литовцам платят, чтобы они обменивали старые авто на самокаты и велосипеды
Старые автомобили в Литве превратились в своеобразную валюту. Если сдать машину в утиль, то можно получить..
Дата загрузки: 2020-11-06
[Раймондас Жемайтис, сотрудник магазина автозапчастей]:
«Клиентов стало в три раза больше. Люди звонят и спрашивают. Не все привозят свои машины, но люди интересуются».
На покупку годового проездного выделяют 300 евро. На приобретение велосипеда или электросамоката можно получить 400 евро. При покупке электрических велосипедов, мопедов и мотоциклов помощь составит от 700 до 1000 евро.
В последние месяцы в веломагазинах Вильнюса торговля оживилась.
[Робертас Ясюлевичюс, сотрудник магазина велосипедов]:
«Конечно, сыграла роль пандемия, но в этом есть и заслуга субсидий».
С мая старые машины в утиль сдали десять тысяч человек.
[жительница Вильнюса]:
«Мои родители купили годовой проездной на общественный транспорт. Потом мы решили, что нам нужен электросамокат. Купили и его. Теперь спорим, кто будет ездить на нём на работу».
Литовское правительство выделило на субсидии восемь миллионов евро. Люди в основном тратят компенсацию на покупку электрических самокатов.
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