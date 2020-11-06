Литовцам платят, чтобы они обменивали старые авто на самокаты и велосипеды

Старые автомобили в Литве превратились в своеобразную валюту. Если сдать машину в утиль, то можно получить..

[Раймондас Жемайтис, сотрудник магазина автозапчастей]:

«Клиентов стало в три раза больше. Люди звонят и спрашивают. Не все привозят свои машины, но люди интересуются».

Старые автомобили в Литве превратились в своеобразную валюту. Если сдать машину в утиль, то можно получить субсидию от правительства. Деньги разрешено тратить на годовой проездной на общественный транспорт либо на электрический или обычный велосипед. Также субсидию выдают на покупку электрических мотоциклов, мопедов и самокатов.

На покупку годового проездного выделяют 300 евро. На приобретение велосипеда или электросамоката можно получить 400 евро. При покупке электрических велосипедов, мопедов и мотоциклов помощь составит от 700 до 1000 евро.

В последние месяцы в веломагазинах Вильнюса торговля оживилась.

[Робертас Ясюлевичюс, сотрудник магазина велосипедов]:

«Конечно, сыграла роль пандемия, но в этом есть и заслуга субсидий».

С мая старые машины в утиль сдали десять тысяч человек.

[жительница Вильнюса]:

«Мои родители купили годовой проездной на общественный транспорт. Потом мы решили, что нам нужен электросамокат. Купили и его. Теперь спорим, кто будет ездить на нём на работу».

Литовское правительство выделило на субсидии восемь миллионов евро. Люди в основном тратят компенсацию на покупку электрических самокатов.

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