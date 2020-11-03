Вагон приземлился на хвост кита: необычная авария в Нидерландах

Необычная авария в Нидерландах. В городе Спейкенниссе недалеко от Роттердама поезд метро сошёл с рельсов, и..

Необычная авария в Нидерландах. В городе Спейкенниссе недалеко от Роттердама поезд метро сошёл с рельсов, и его вынесло за пределы ограждения конечной станции, расположенной на высоте 10 метров над каналом с водой.

Однако всё закончилось благополучно – поезд не упал, а аккуратно приземлился на скульптуру в виде хвоста кита. Удивительно то, что скульптура так и называется – «Спасительные китовые хвосты».

Пострадавших в инциденте нет. Поезд был без пассажиров.

Вагоновожатый испытал шок, однако никаких телесных повреждений не получил. Сообщается, что авария произошла из-за того, что он потерял управление.

На городских страничках в соцсетях звучат призывы оставить поезд так на какое-то время – в качестве дополнения к произведению искусства.

Но местные власти уже ломают голову над тем, как безопасно и наименее затратно снять вагон с хвоста.

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