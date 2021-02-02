Парад ретромашин в Париже: на улицы выехали 700 автомобилей и мотоциклов

Винтажные «ягуары», «линкольны», американские военные внедорожники и даже спорткар DeLorean. В парижском параде ретроавтомобилей участвуют почти..

Винтажные «ягуары», «линкольны», американские военные внедорожники и даже спорткар DeLorean. В парижском параде ретроавтомобилей участвуют почти 700 машин разных эпох.

Их путь начинается у Венсенского замка и пролегает через такие достопримечательности, как базилика Сакре-Кёр, кабаре «Мулен Руж» и Эйфелева башня.

[Жан-Люк Тиксье, владелец ретроавтомобиля]:

«Это «джип» Willys, построенный в 1943 году. Он участвовал в высадке в Нормандии. После войны армия США продала его в Эндре. Машину купил мой отец. Я научился ездить на ней, и она до сих пор принадлежит нашей семье».

Парад винтажных авто проходит в Париже 21-й раз.

[Пьер Морель, владелец ретроавтомобиля]:

«Здесь царит атмосфера любви к старинным автомобилям и дружбы (между владельцами). Мы делаем много открытий, поскольку в параде участвует 700 машин. У нас здесь есть друзья, но мы общаемся и с другими людьми».

Помимо автомобилей в параде участвуют винтажные автобусы, мотоциклы, мопеды и даже тракторы.

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