В Великобритании появится первый в мире воздушный порт для дронов и аэротакси

Похоже на научную фантастику. Но такой городской воздушный порт скоро может стать реальностью. Лондонская компания Urban..

Похоже на научную фантастику. Но такой городской воздушный порт скоро может стать реальностью.

Лондонская компания Urban Air Ports объявила, что получила около одного миллиона 600 тысяч долларов США от британского правительства на создание первого в мире порта для дронов и аэротакси.

Строительство будут вести на окраине английского города Ковентри. Завершить его планируют к ноябрю этого года.

[Рики Сандху, основатель Urban Air Ports]:

«У нас есть аэропорты для самолётов. У нас есть станции для поездов. У нас есть дороги для автомобилей. А это новая форма передвижения по городам. И нам нужна для неё инфраструктура. Пассажирам нужно будет с ней взаимодействовать, приезжать, бронировать полёты, заходить в зал отлётов воздушных такси».

Как говорит основатель Urban Air Ports, на весь проект потребуется около 3,5 миллионов долларов. В его рамках ведётся сотрудничество с британским разработчиком грузовых дронов Malloy Aeronautics.

Кроме того, подключилась и подразделение Hyundai, которое разрабатывает городские летающие пассажирские аппараты. Свой прототип eVTOL оно планирует вывести на рынок в 2028 году.

[Рики Сандху, основатель Urban Air Ports]:

«Некоторые компании в Европе планируют сертифицировать воздушные такси к 2023 году. То есть всего через два года. В США тоже рассчитывают на такой же срок. Перевозчик пассажиров EVTOL развивается по своему графику. Мне кажется, нам нужно быть к этому готовыми».

Несмотря на планы по строительству воздушного порта, в мире отсутствуют нормы, которые регулировали бы городской воздушный транспорт. Впрочем, их постепенно начинают разрабатывать. В ближайшие пять лет компания Urban Air Ports планирует построить по всему миру более 200 таких гаваней.

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