В Великобритании появится первый в мире воздушный порт для дронов и аэротакси
Похоже на научную фантастику. Но такой городской воздушный порт скоро может стать реальностью. Лондонская компания Urban..
Дата загрузки: 2021-01-28
Лондонская компания Urban Air Ports объявила, что получила около одного миллиона 600 тысяч долларов США от британского правительства на создание первого в мире порта для дронов и аэротакси.
Строительство будут вести на окраине английского города Ковентри. Завершить его планируют к ноябрю этого года.
[Рики Сандху, основатель Urban Air Ports]:
«У нас есть аэропорты для самолётов. У нас есть станции для поездов. У нас есть дороги для автомобилей. А это новая форма передвижения по городам. И нам нужна для неё инфраструктура. Пассажирам нужно будет с ней взаимодействовать, приезжать, бронировать полёты, заходить в зал отлётов воздушных такси».
Как говорит основатель Urban Air Ports, на весь проект потребуется около 3,5 миллионов долларов. В его рамках ведётся сотрудничество с британским разработчиком грузовых дронов Malloy Aeronautics.
Кроме того, подключилась и подразделение Hyundai, которое разрабатывает городские летающие пассажирские аппараты. Свой прототип eVTOL оно планирует вывести на рынок в 2028 году.
[Рики Сандху, основатель Urban Air Ports]:
«Некоторые компании в Европе планируют сертифицировать воздушные такси к 2023 году. То есть всего через два года. В США тоже рассчитывают на такой же срок. Перевозчик пассажиров EVTOL развивается по своему графику. Мне кажется, нам нужно быть к этому готовыми».
Несмотря на планы по строительству воздушного порта, в мире отсутствуют нормы, которые регулировали бы городской воздушный транспорт. Впрочем, их постепенно начинают разрабатывать. В ближайшие пять лет компания Urban Air Ports планирует построить по всему миру более 200 таких гаваней.
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