Телеканал NTD

От шоссе к небу: пакистанский художник вместо грузовиков расписывает самолёты

От шоссе к небу: пакистанский художник вместо грузовиков расписывает самолёты

Пакистанские грузовики, украшенные росписью или картинами, уже прославились на весь мир. Теперь национальное искусство берёт новые..

Дата загрузки: 2021-01-04

Пакистанские грузовики, украшенные росписью или картинами, уже прославились на весь мир. Теперь национальное искусство берёт новые высоты в буквальном смысле. Художник Хайдер Али из Карачи взялся разрисовывать самолёты.

Первым в его руках преобразился двухместный летательный аппарат «Цессна». Мастеру помогают ученики.

[Хайдер Али, художник]:
«Искусство росписи грузовиков – визитная карточка нашей страны. Теперь мы выпустим в мир новую вещь – вот такой самолёт».

Роспись на самолётах заказала местная компания Sky Wings. С помощью такого необычного искусства она надеется изменить мнение о Пакистане в лучшую сторону и привлечь в страну больше туристов.

[Имран Аслам Хан, директор компании Sky Wings]:
«Мы хотим показать всему миру, что Пакистан – это не только проблемы с отмыванием денег или терроризмом. Пакистан – очень разнообразная страна. Пакистан – страна возможностей».

Хайдер – один из самых известных художников Пакистана, расписывающих автотранспорт. Он учился у своего отца, а потом открыл собственную мастерскую в Карачи. Художник уже неоднократно выставлял свои работы в Азии, Европе, США и Канаде.

Мастер рад, что ему довелось разрисовать самолёт. Говорит, мечтал об этом давно. Теперь надеется, что когда-нибудь ему поручат украсить рисунками Airbus или Boeing.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...