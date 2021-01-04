От шоссе к небу: пакистанский художник вместо грузовиков расписывает самолёты
Пакистанские грузовики, украшенные росписью или картинами, уже прославились на весь мир. Теперь национальное искусство берёт новые..
Дата загрузки: 2021-01-04
Первым в его руках преобразился двухместный летательный аппарат «Цессна». Мастеру помогают ученики.
[Хайдер Али, художник]:
«Искусство росписи грузовиков – визитная карточка нашей страны. Теперь мы выпустим в мир новую вещь – вот такой самолёт».
Роспись на самолётах заказала местная компания Sky Wings. С помощью такого необычного искусства она надеется изменить мнение о Пакистане в лучшую сторону и привлечь в страну больше туристов.
[Имран Аслам Хан, директор компании Sky Wings]:
«Мы хотим показать всему миру, что Пакистан – это не только проблемы с отмыванием денег или терроризмом. Пакистан – очень разнообразная страна. Пакистан – страна возможностей».
Хайдер – один из самых известных художников Пакистана, расписывающих автотранспорт. Он учился у своего отца, а потом открыл собственную мастерскую в Карачи. Художник уже неоднократно выставлял свои работы в Азии, Европе, США и Канаде.
Мастер рад, что ему довелось разрисовать самолёт. Говорит, мечтал об этом давно. Теперь надеется, что когда-нибудь ему поручат украсить рисунками Airbus или Boeing.
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