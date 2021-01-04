От шоссе к небу: пакистанский художник вместо грузовиков расписывает самолёты

Пакистанские грузовики, украшенные росписью или картинами, уже прославились на весь мир. Теперь национальное искусство берёт новые..

Пакистанские грузовики, украшенные росписью или картинами, уже прославились на весь мир. Теперь национальное искусство берёт новые высоты в буквальном смысле. Художник Хайдер Али из Карачи взялся разрисовывать самолёты.

Первым в его руках преобразился двухместный летательный аппарат «Цессна». Мастеру помогают ученики.

[Хайдер Али, художник]:

«Искусство росписи грузовиков – визитная карточка нашей страны. Теперь мы выпустим в мир новую вещь – вот такой самолёт».

Роспись на самолётах заказала местная компания Sky Wings. С помощью такого необычного искусства она надеется изменить мнение о Пакистане в лучшую сторону и привлечь в страну больше туристов.

[Имран Аслам Хан, директор компании Sky Wings]:

«Мы хотим показать всему миру, что Пакистан – это не только проблемы с отмыванием денег или терроризмом. Пакистан – очень разнообразная страна. Пакистан – страна возможностей».

Хайдер – один из самых известных художников Пакистана, расписывающих автотранспорт. Он учился у своего отца, а потом открыл собственную мастерскую в Карачи. Художник уже неоднократно выставлял свои работы в Азии, Европе, США и Канаде.

Мастер рад, что ему довелось разрисовать самолёт. Говорит, мечтал об этом давно. Теперь надеется, что когда-нибудь ему поручат украсить рисунками Airbus или Boeing.

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