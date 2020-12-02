В Германии внедорожник сбил 20 пешеходов, пятеро погибли

Злоумышленник совершил наезд на пешеходов в немецком городе Трир в земле Рейнланд-Пфальц. Погибли пять человек, включая..

Злоумышленник совершил наезд на пешеходов в немецком городе Трир в земле Рейнланд-Пфальц. Погибли пять человек, включая младенца, не менее 15 пешеходов пострадали, некоторые из них – серьёзно.

Трагедия произошла в центре города. Внедорожник на скорости 80 километров в час выехал на пешеходную улицу и начал беспорядочно сбивать людей. Машина успела проехать километр до античных ворот Порта-Нигра, прежде чем её остановила полиция.

[Малу Драйер, премьер-министр Рейнланд-Пфальца]:

«Наши мысли с родственниками жертв, которые сейчас оплакивают гибель близких, и с людьми, чьи жизни были отобраны в одну секунду такими ужасными преступными действиями. Среди погибших есть и младенец. Страшно думать, что родителям приходится оплакивать смерть своего ребёнка».

По данным правоохранительных органов, водитель был нетрезв и оказывал сопротивление при задержании. В автомобиле он был один.

[Карл-Петер Йохем, представитель полиции]:

«Водитель – мужчина в возрасте 51 года. Он гражданин Германии, уроженец района Трир-Саарбург. На место происшествия быстро прибыли полицейские и спасательные службы. Насчёт мотивов этого человека мы пока ничего не можем сказать. Он арестован, и сейчас его допрашивают».

Трир – старейший город Германии, основанный 2000 лет назад. Здесь живёт 110 тысяч человек. В этом году в Трире рождественскую ярмарку отменили из-за пандемии, но магазины работают. При этом пешеходная улица не была перекрыта боллардами.

[Вольфрам Лайбе, лорд-мэр Трира]:

«Мы видели подобные кадры в новостях о других странах и думали, что такого не может случится в Трире. Но теперь это произошло и у нас. И я как лорд-мэр просто потерял дар речи».

Подобный случай произошёл четыре года назад в Берлине. Тогда фура въехала на территорию рождественского базара. Погибло одиннадцать человек, более 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяли на себя исламисты.

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