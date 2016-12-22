Акушерам США рекомендовали не перерезать пуповину слишком быстро

[Тонсей Раджу, Национальный институт здравоохранения США]:

«Когда дети рождаются, первое, что делают акушеры, — ребёнок плачет, они перерезают пуповину и передают ребёнка медсестре».

Не перерезайте пуповину слишком быстро: отсрочка даже на полминуты может принести пользу новорождённому. Таковы новые рекомендации для американских акушеров.

Обычная практика в США – перерезание пуповины в течение 15-20 секунд после рождения. Согласно новым рекомендациям нужно подождать, по меньшей мере, от 30 до 60 секунд. Это принесёт большую пользу, поскольку кровь из плаценты успеет вернуться обратно к ребёнку.

[Тонсей Раджу, Национальный институт здравоохранения США]:

«Исследования показали, что в таком случае состояние ребёнка более стабильное, у него нормальное давление и не развивается анемия. Кровь, которая возвращается, содержит не только красные тельца, но и плазму, а в плазме много железа».

Перерезание пуповины – памятный момент. Теперь акушерам рекомендуют не препятствовать, если в этом хочет поучаствовать отец ребёнка.

[Тонсей Раджу, Национальный институт здравоохранения США]:

«Задержка даже на 30 секунд может увеличить вес ребёнка на 100 граммов. 85 миллилитров крови – огромный объём. Это треть общего объёма крови у новорождённого».

Родителям рекомендуют обговаривать все нюансы родов со своими акушерами.