Жители австралийской глубинки подали в суд из-за жары в домах

Жители австралийской общины Папунья в центральной части страны подали в суд на правительство штата Северная территория...
Дата загрузки: 2026-06-03
Жители австралийской общины Папунья в центральной части страны подали в суд на правительство штата Северная территория. Они считают, что власти не обеспечили им безопасное жильё, способное выдерживать экстремальную жару.
Летом температура в этом пустынном регионе часто превышает 40 градусов по Цельсию. По словам местных жителей, жара всё сильнее влияет на здоровье людей, а дома не справляются с высокими температурами.
[Эшли Робертсон, житель Папуньи]:
«Это как духовка или микроволновка, ты будто запекаешься внутри».
Папунья известна как родина одного из самых известных направлений искусства и музыки коренных народов Австралии. Теперь этот населённый пункт оказался в центре судебного разбирательства, которое может стать прецедентом для страны.
Жители требуют признать, что государственное жильё не обеспечивает нормальных условий для жизни.
[Эшли Робертсон, житель Папуньи]:
«Мы заслуживаем жить в лучшем и более здоровом доме».
По словам юристов, люди вынуждены арендовать государственное жильё, поскольку других вариантов у них нет.
[Джек Маклин, юрист Правозащитного юридического центра]:
«Сломанные кондиционеры, отсутствие теплоизоляции, отсутствие затенения. Они платят арендную плату правительству Северной территории, потому что это их единственный вариант, а правительство не выполняет своей части соглашения».
Власти не комментируют ситуацию, ссылаясь на то, что дело уже рассматривает суд. А местные жители надеются, что процесс привлечёт внимание всей страны к их жизненным условиям.
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