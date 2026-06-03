Жители австралийской общины Папунья в центральной части страны подали в суд на правительство штата Северная территория...

Жители австралийской глубинки подали в суд из-за жары в домах

Жители австралийской общины Папунья в центральной части страны подали в суд на правительство штата Северная территория. Они считают, что власти не обеспечили им безопасное жильё, способное выдерживать экстремальную жару.

Летом температура в этом пустынном регионе часто превышает 40 градусов по Цельсию. По словам местных жителей, жара всё сильнее влияет на здоровье людей, а дома не справляются с высокими температурами.

[Эшли Робертсон, житель Папуньи]:

«Это как духовка или микроволновка, ты будто запекаешься внутри».

Папунья известна как родина одного из самых известных направлений искусства и музыки коренных народов Австралии. Теперь этот населённый пункт оказался в центре судебного разбирательства, которое может стать прецедентом для страны.

Жители требуют признать, что государственное жильё не обеспечивает нормальных условий для жизни.

[Эшли Робертсон, житель Папуньи]:

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«Мы заслуживаем жить в лучшем и более здоровом доме».

По словам юристов, люди вынуждены арендовать государственное жильё, поскольку других вариантов у них нет.

[Джек Маклин, юрист Правозащитного юридического центра]:

«Сломанные кондиционеры, отсутствие теплоизоляции, отсутствие затенения. Они платят арендную плату правительству Северной территории, потому что это их единственный вариант, а правительство не выполняет своей части соглашения».

Власти не комментируют ситуацию, ссылаясь на то, что дело уже рассматривает суд. А местные жители надеются, что процесс привлечёт внимание всей страны к их жизненным условиям.

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