130 художников-декораторов со всего мира собрались на встрече в Риме

Древние руины и классическая архитектура – Вечный город вдохновляет художников уже много столетий. Его привлекательность не..
Дата загрузки: 2026-06-04
Древние руины и классическая архитектура – Вечный город вдохновляет художников уже много столетий. Его привлекательность не ослабела и теперь. Более 130 художников из 30 стран собрались на Международном салоне декоративной живописи в Риме.
Тема этого года звучит как «Свет Вечного города». Каждый участник создаёт произведение искусства в своей технике. Кто-то вдохновляется стилем эпохи Возрождения, а кто-то – захватывающими видами итальянской столицы.
[Наташа Бехаррел, художница из Великобритании]:
«Среди нас есть мастера старшего поколения, работающие уже много лет. Они и сами продолжают учиться, и по-прежнему готовы передавать знания нам, проявляя при этом гибкость и понимание. На мой взгляд, демонстрация роста мастерства – очень важная составляющая «Салона»».
Для некоторых римская тематика стала своего рода испытанием. Художнице из США было непросто найти идею, которую ещё не использовали художники прошлого.
[Лиза Хаас, художница из США]:
«Я долго мучилась, обдумывая идею. Пересматривала множество референсов с видами Рима и игрой света и в итоге наткнулась вот на этот образ. Мне очень понравилось именно такое решение: фрагментарное изображение Рима, игра света, приятный фон – всё очень тонко и деликатно».
В этом году Международный салон декоративной живописи празднует 30-летие.
[Ян Бергхейс, художник]:
«Всё началось во Франции в 97-м году. Я основал настоящий «Салон» в том виде, в каком он существует сейчас. И через 30 лет он превратился в нечто очень важное и масштабное. И прекрасно, что мероприятие посещает много людей».
Помимо индивидуальных работ, художники создадут общую фреску.
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