В Бангладеш буйвол Дональд Трамп избежал смерти на ритуальном забое

Редкий буйвол-альбинос из Бангладеш по кличке Дональд Трамп чудом избежал смерти. Его собирались принести в жертву на мусульманском празднике Курбан-байрам. В последние минуты вмешались власти.

Буйвола назвали в честь президента США из-за характерной светлой шерсти на голове, напоминающей причёску Трампа. Животное стало настоящей интернет-сенсацией: на ферму, где оно росло, устремились толпы видеоблогеров и журналистов.

Хозяин продал буйвола-альбиноса для ритуального забоя, но власти выкупили его у нового владельца. Животное весом почти 700 килограммов поселили в огороженном вольере в Национальном зоопарке Бангладеш.

[гость зоопарка]:

«Посмотрите, какое прекрасное животное! У него так много общего с Тампом – не только прическа, но и взгляд. Разница лишь в том, что это буйвол, а Трамп – человек».

Власти объяснили свой поступок заботой о безопасности, поскольку интерес к буйволу особенно вырос накануне праздника. Но, возможно, жизнь парнокопытному спасло прозвище.

