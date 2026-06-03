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Тропический шторм обрушился на Токио

Тропический шторм обрушился на Токио

На Токио обрушились проливные дожди, принесённые тропическим штормом «Джангми». Реки в центре столицы Японии, включая Мегуро,..

Дата загрузки: 2026-06-03

Тропический шторм обрушился на Токио

На Токио обрушились проливные дожди, принесённые тропическим штормом «Джангми». Реки в центре столицы Японии, включая Мегуро, вышли из берегов.

Скорость ветра достигает 90 километров в час.

Как сообщают местные СМИ, в аэропортах Ханэда и Нарита отменены 700 внутренних и международных рейсов. В мегаполисе парализовано движение транспорта, приостановлено либо отменено движение поездов. Более 5000 домов остались без света.

Согласно официальному сайту Японского метеорологического агентства, выпущены предупреждения об эвакуации для некоторых районов соседней префектуры Иокогама. Для ряда районов восточного побережья Японии также выпустили предупреждения об оползнях.

Ранее тропический шторм «Джангми» пронёсся по южному острову Окинава. Там не менее 16 человек получили телесные повреждения, тысячи остались без электроэнергии.

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