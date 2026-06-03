Каждый год рождение птенцов сапсанов, которые гнездятся между башнями храма Святого Семейства в Барселоне, вызывает огромный..

Птенцы сапсана вылетели из гнезда на вершине храма Святого Семейства в Барселоне

Каждый год рождение птенцов сапсанов, которые гнездятся между башнями храма Святого Семейства в Барселоне, вызывает огромный интерес публики. Наблюдать за ними можно с помощью веб-камер и оптических приборов.

Сейчас десятки людей собрались у знаменитого храма, чтобы увидеть, как птенцы вылетают из гнезда. Каждую неделю после рождения маленьких сапсанов некоммерческая организация Galanthus Natura устанавливает здесь подзорные трубы на штативах.

[жительница Барселоны]:

«Это довольно любопытно. Я никогда не видела, как высиживают яйца и выводят птенцов». [Мигель Мартинес, орнитолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Нам показали разные детали: повадки сапсанов в детстве, то, как они учатся летать, как родители дразнят их едой, чтобы побудить к полёту. И нам очень повезло, что мы можем увидеть птиц с такого близкого расстояния в бинокль».

В Барселоне восстанавливают популяцию сапсанов с 1999 года. Проект запустили городские власти совместно с организацией Galanthus Natura. Хищные птицы из семейства соколиных исчезли здесь в 70-х годах прошлого века. Одним из последних мест их гнездования был храм, построенный известным архитектором Антонио Гауди.

В целом в Барселоне гнездятся 11 пар сапсанов. За прошедшие годы здесь родились более 250 птенцов, 56 из них вылупились в гнезде на храме Святого Семейства.

[Серхи Гарсия, биолог]:

«Сапсан, родившийся здесь несколько лет назад, сейчас обитает в порту Барселоны. Птенцы, вылупившиеся в этом гнезде, селятся и в других местах. Одна самка гнездится на вершине телебашни Кольсерола, спроектированной архитектором (Норманом) Фостером».

Сапсаны известны тем, что во время пикирования могут развивать скорость до 320 километров в час. Поэтому их считают самыми быстрыми живыми организмами на планете.

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