В британском Саутгемптоне вспыхнули беспорядки из-за видео с умирающим студентом, закованным в наручники

На кадрах из Саутгемптона протестующие забрасывают полицейских бутылками, кирпичами и мусорными баками. Правоохранители применяют перцовый спрей и щиты, чтобы сдержать толпу.

Сотни людей вышли на улицы британского города после вынесения приговора по делу об убийстве 18-летнего Генри Новака. Участники акции протестовали против действий полиции во время нападения на студента.

Суд накануне приговорил к пожизненному заключению 23-летнего Викрума Дигву. Следствие установило, что после нападения Дигва ложно заявил полицейским, будто сам стал жертвой расистской атаки. Из-за этого Новака заковали в наручники, несмотря на то, что он сообщил о ножевых ранениях.

Этот эпизод вызвал волну критики в адрес полиции по всей стране.

[Эби Ричардс, протестующая]:

«То, что произошло с Генри, никогда не должно было случиться. Если человек считается невиновным, пока его вина не доказана, то почему его увели в наручниках? Я думаю, главный вопрос в том, что важна каждая жизнь, а не только некоторые. Как мать, которая уже потеряла сына, я не считаю, что правительство или полиция правильно отреагировали на эту ситуацию».

Инцидент с гибелью студента произошёл в декабре прошлого года. Протесты вспыхнули после вынесения приговора по делу. Люди недовольны тем, что к ответственности не привлекли полицейских, надевших на Новака наручники.

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[Барри Кокс, протестующий]:

«Мы здесь из-за того, что произошло с тем молодым парнем, которого зарезали. Двойные стандарты в работе полиции в этой стране – это отвратительно. Мы просто хотим выразить уважение человеку, чью жизнь отняли так рано».

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что необходимо дать ответы на вопросы, как обвинения в расизме повлияли на действия полиции.

Тем временем, организаторы протестов анонсировали новые акции в разных городах Великобритании.

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