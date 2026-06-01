ПСЖ встретили как героев в Париже после победы в Лиге чемпионов

Десятки тысяч болельщиков собрались на Марсовом поле в Париже, чтобы встретить футболистов «Пари Сен-Жермен» после победы в Лиге чемпионов. Команда прибыла в столицу Франции из Будапешта и сразу отправилась на праздничное мероприятие у Эйфелевой башни.

Игроки во главе с капитаном Маркиньосом прошли по красной дорожке с трофеем и поднялись на сцену перед болельщиками. Вместе с командой праздник разделил главный тренер Луис Энрике.

В финале Лиги чемпионов ПСЖ обыграл лондонский «Арсенал» в серии пенальти со счётом 4:3. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1. Клуб завоёвывает главный европейский трофей второй год подряд.

Для французской команды этот успех стал подтверждением статуса одного из сильнейших клубов Европы. После многих лет неудач на международной арене ПСЖ сумел сохранить чемпионский титул и продолжить свою победную серию.

[Матиас Умрау, болельщик ПСЖ]:

«Я болею за ПСЖ с детства. Я пережил все разочарования, и теперь увидеть вторую подряд победу – это невероятно. Вчера у меня был лучший вечер в жизни в Париже. Поэтому я просто обязан был прийти на этот парад».

[Лоран Майо, болельщик ПСЖ]:

«Мы здесь, потому что ПСЖ – часть нашего детства, мы поддерживаем этот клуб с малых лет. И вернуться домой с кубком Лиги чемпионов два раза подряд – это невероятно».

Празднования в Париже сопровождались и беспорядками. В нескольких районах города болельщики запускали фейерверки, разводили костры, поджигали мусор и устраивали массовые драки.

Власти вывели на улицы около 22 тысяч полицейских. Правоохранители применяли слезоточивый газ, а также арестовали более 130 человек.

В прошлом году после первой победы ПСЖ в Лиге чемпионов во время празднований погибли два человека и почти 200 получили ранения.

