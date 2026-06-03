Первое в Великобритании отделение интенсивной терапии на крыше открылось в Лондоне

Британка Холли Аллан первой в Лондонской больнице Королевского колледжа воспользовалась новым отделением интенсивной терапии на открытом..
Дата загрузки: 2026-06-03
Британка Холли Аллан первой в Лондонской больнице Королевского колледжа воспользовалась новым отделением интенсивной терапии на открытом воздухе. Оно расположено на крыше здания.
[Холли Аллан, пациентка]:
«Как же здесь чудесно. Просто прелесть!»
Жизнедеятельность Холли поддерживается с помощью искусственного питания через трубку. Обычно такие пациенты подолгу не покидают палаты. Возможность подышать свежим воздухом даёт сильную эмоциональную поддержку.
В новом отделении разбиты клумбы и натянуты тенты для защиты от солнца и дождя. Здесь можно разместить шестерых пациентов. Они будут получать полноценную жизнеобеспечивающую поддержку.
По мнению врачей, близость природы и свежий воздух помогут пациентам быстрее выздороветь.
[Клайв Кэй, директор больницы]:
«Это, безусловно, улучшит опыт пациентов и, будем надеяться, продемонстрирует, что мы способны повысить качество медицинской помощи и сократить сроки пребывания пациентов в стационаре».
На открытие такого отделения ушло два миллиона фунтов стерлингов. Большую часть средств выделила благотворительная организация King’s College Hospital Charity. Программу планируют расширить на всю Великобританию.
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