Британка Холли Аллан первой в Лондонской больнице Королевского колледжа воспользовалась новым отделением интенсивной терапии на открытом..

Первое в Великобритании отделение интенсивной терапии на крыше открылось в Лондоне

Британка Холли Аллан первой в Лондонской больнице Королевского колледжа воспользовалась новым отделением интенсивной терапии на открытом воздухе. Оно расположено на крыше здания.

[Холли Аллан, пациентка]:

«Как же здесь чудесно. Просто прелесть!»

Жизнедеятельность Холли поддерживается с помощью искусственного питания через трубку. Обычно такие пациенты подолгу не покидают палаты. Возможность подышать свежим воздухом даёт сильную эмоциональную поддержку.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В новом отделении разбиты клумбы и натянуты тенты для защиты от солнца и дождя. Здесь можно разместить шестерых пациентов. Они будут получать полноценную жизнеобеспечивающую поддержку.

По мнению врачей, близость природы и свежий воздух помогут пациентам быстрее выздороветь.

[Клайв Кэй, директор больницы]:

«Это, безусловно, улучшит опыт пациентов и, будем надеяться, продемонстрирует, что мы способны повысить качество медицинской помощи и сократить сроки пребывания пациентов в стационаре».

На открытие такого отделения ушло два миллиона фунтов стерлингов. Большую часть средств выделила благотворительная организация King’s College Hospital Charity. Программу планируют расширить на всю Великобританию.

Короткая ссылка на эту страницу: