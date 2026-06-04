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Световое шоу дронов украсило небо над Тайбэем в честь выставки Computex

Световое шоу дронов украсило небо над Тайбэем в честь выставки Computex

Захватывающее световое шоу дронов покали в небе над Тайбэем. Сотни беспилотников со светодиодами создали объёмные фигуры..

Дата загрузки: 2026-06-04

Световое шоу дронов украсило небо над Тайбэем в честь выставки Computex

Захватывающее световое шоу дронов покали в небе над Тайбэем. Сотни беспилотников со светодиодами создали объёмные фигуры в виде гигантского робота, автомобиля и планеты Земля.

Показ шоу провели рядом со знаменитым тайваньским небоскрёбом «Тайбэй 101». Оно посвящено выставке Computex. Ежегодное мероприятие служит площадкой для демонстрации достижений в области информационных технологий.

По данным организаторов, в этом году выставка привлекла рекордное число участников. Более 6000 компаний из различных секторов представят свои разработки.

Гости увидят новинки в таких областях, как инновационные компьютерные технологии, интернет вещей, высокопроизводительные вычисления, кибербезопасность, игровые технологии, искусственный интеллект и технологии сотовой связи 5-го поколения.

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