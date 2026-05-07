Футбол помогает безногим руандийцам жить полноценно

На этом стадионе в столице Руанды учатся играть в футбол люди с ампутированными ногами. Некоторые пережили геноцид 1994 года, а некоторые потеряли конечности в результате аварий или болезней.

Ньиранеза в детстве повредила ногу, после чего началась инфекция, и конечность пришлось ампутировать. Её вдохновил бывший тренер первой в стране футбольной команды ампутантов. Он сказал, что играть можно и на костылях.

Футбол подарил руандийке уверенность в себе и радость от общения с людьми.

[Ньиранеза Соланж, футболистка]:

«Когда выхожу на поле, даже не думаю о своей ноге. Я даже не помню о том, что её нет. Я теперь свободна и нравлюсь себе такой, какая есть».

Игра проходит в формате «семь на семь». У вратаря ноги есть, но ловить и отбивать мяч надо одной рукой.

[Никузе Анжелик, футболистка]:

«Самое сложное для меня – когда мяч летит в сторону не действующей руки. В этом случае его трудно отбить. Но благодаря тренировкам я справляюсь».

Футбол помогает инвалидам поддерживать хорошую физическую форму и душевное равновесие.

В Руанде проживает более 3000 человек с ампутированными ногами. Некоторые нашли смысл жизни в спорте. Сейчас в стране насчитывается пять профессиональных женских и десять мужских команд безногих игроков.

Руанда надеется в следующем году принять участие во втором Чемпионате мира по футболу среди женщин с ампутированными конечностями.

Это вид спорта популярен в 50 странах мира.

