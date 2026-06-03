Автоматизированные домашние фермы для выращивания салатов, трав и микрозелени. Уже скоро их начнёт продавать британская компания..

«Умные» мини-фермы: салат и зелень теперь можно выращивать дома за 8 дней

Автоматизированные домашние фермы для выращивания салатов, трав и микрозелени. Уже скоро их начнёт продавать британская компания Home Harvest. Устройства устанавливают в квартире. Урожай можно получить через 8-10 дней после посадки.

В основе системы – специальные кассеты с семенами и удобрением. Пользователю нужно лишь добавить воду. Освещение, температура, влажность и полив регулируются автоматически через встроенную систему управления и мобильное приложение.

[Хедли Эйлотт, сооснователь Home Harvest]:

«Мы поставили перед собой задачу изменить то, как мир питается. Они смогут вырастить собственную еду у себя дома всего за восемь дней».

Компания выпускает два варианта устройств: для небольших семей и для более крупных домохозяйств. Через подписку пользователи смогут регулярно получать новые кассеты.

[Хедли Эйлотт, сооснователь Home Harvest] «Специальные коврики с семенами для разных культур просто помещают внутрь устройства, как капсулу в кофемашину, закрывают дверцу, а дальше всё происходит автоматически».

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Разработчики предлагают разные наборы растений, например травы для итальянской кухни.

Создатели проекта считают, что технология может помочь сократить потери продуктов. По их данным, значительная часть листовых овощей выбрасывается ещё до того, как попадает к потребителям.

[Эндрю Джонсон, сооснователь Home Harvest]:

«Из всего, что мы выращиваем, потребляется лишь около 20-25 процентов, а остальное теряется на разных этапах цепочки поставок. Это абсолютно неустойчивый подход».

Компания уже разрабатывает новую версию устройства, оборудованную ИИ. Система сможет оценивать состояние растений, скорость их роста и определять оптимальное время для сбора урожая.

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