Китайцы массово примеряют древние образы императорских дворов для фото в соцсетях

В Пекине набирает популярность необычный туристический тренд. Молодые люди арендуют исторические костюмы китайских династий и устраивают фотосессии возле Запретного города.

Спрос настолько высок, что студии костюмов и визажисты работают практически без перерывов.

Посетителям предлагают перевоплотиться в персонажей династий Мин и Цин. Клиенты выбирают наряды, украшения и аксессуары, после чего отправляются фотографироваться на фоне исторических достопримечательностей.

[Чэнь Цзяо, визажист студии исторических костюмов]:

«Не так давно очень популярны были наряды в стиле барышень династии Цин, и их можно было увидеть повсюду на улицах. Затем некоторым захотелось чего-то немного другого, и они стали выбирать костюмы в стиле Мин. Теперь, когда стиль Мин стал более распространённым, люди начинают склоняться к более лёгким нарядам в стиле династии Тан. Они, как правило, более прохладные и удобные, поэтому их чаще можно увидеть летом».

Студентка Чэнь Сяо приехала в столицу из провинции Шаньдун.

[Чэнь Сяо, студентка из провинции Шаньдун]:

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«Сейчас это своего рода тренд, люди хотят хороших фотографий. Мне кажется, если вы находитесь в определённом месте, то должны быть одеты в соответствии с обстановкой. Например, поскольку я здесь, в Запретном городе, я выбрала этот наряд – костюм барышни династии Цин».

По мнению исследователей традиционной культуры, одежда остаётся одним из самых простых способов познакомиться с историей страны.

[Цай Цзэхун, основатель ассоциации Hanfu Beijing]:

«На изучение некоторых аспектов китайской культуры, таких как каллиграфия или традиционные музыкальные инструменты, уходит много сил и времени. Это сложно, нужны базовые знания о культуре. Одежда же, напротив, гораздо доступнее. В любой стране или этническом регионе проще всего познакомиться с культурой через еду и одежду».

Дополнительный импульс тренду также дали популярные исторические сериалы.

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