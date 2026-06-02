Китайцы массово примеряют древние образы императорских дворов для фото в соцсетях

В Пекине набирает популярность необычный туристический тренд. Молодые люди арендуют исторические костюмы китайских династий и устраивают..
Дата загрузки: 2026-06-03
В Пекине набирает популярность необычный туристический тренд. Молодые люди арендуют исторические костюмы китайских династий и устраивают фотосессии возле Запретного города.
Спрос настолько высок, что студии костюмов и визажисты работают практически без перерывов.
Посетителям предлагают перевоплотиться в персонажей династий Мин и Цин. Клиенты выбирают наряды, украшения и аксессуары, после чего отправляются фотографироваться на фоне исторических достопримечательностей.
[Чэнь Цзяо, визажист студии исторических костюмов]:
«Не так давно очень популярны были наряды в стиле барышень династии Цин, и их можно было увидеть повсюду на улицах. Затем некоторым захотелось чего-то немного другого, и они стали выбирать костюмы в стиле Мин. Теперь, когда стиль Мин стал более распространённым, люди начинают склоняться к более лёгким нарядам в стиле династии Тан. Они, как правило, более прохладные и удобные, поэтому их чаще можно увидеть летом».
Студентка Чэнь Сяо приехала в столицу из провинции Шаньдун.
[Чэнь Сяо, студентка из провинции Шаньдун]:
«Сейчас это своего рода тренд, люди хотят хороших фотографий. Мне кажется, если вы находитесь в определённом месте, то должны быть одеты в соответствии с обстановкой. Например, поскольку я здесь, в Запретном городе, я выбрала этот наряд – костюм барышни династии Цин».
По мнению исследователей традиционной культуры, одежда остаётся одним из самых простых способов познакомиться с историей страны.
[Цай Цзэхун, основатель ассоциации Hanfu Beijing]:
«На изучение некоторых аспектов китайской культуры, таких как каллиграфия или традиционные музыкальные инструменты, уходит много сил и времени. Это сложно, нужны базовые знания о культуре. Одежда же, напротив, гораздо доступнее. В любой стране или этническом регионе проще всего познакомиться с культурой через еду и одежду».
Дополнительный импульс тренду также дали популярные исторические сериалы.
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