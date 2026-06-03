Предполагаемых случаев заболевания Эболой в ДР Конго стало намного меньше после проверки

В Демократической Республике Конго подтверждён 321 случай заболевания лихорадкой Эбола, а также 116 случаев с подозрением..
Дата загрузки: 2026-06-03
В Демократической Республике Конго подтверждён 321 случай заболевания лихорадкой Эбола, а также 116 случаев с подозрением на заражение вирусом.
Эта цифра значительно ниже той, что Всемирная организация здравоохранения приводила ранее. 30 мая она сообщила о 906 предполагаемых случаях заражения. В то же время Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний заявляли о 1100 случаях.
После проведения тестов ВОЗ обновила данные.
[Кристиан Линдмайер, представитель ВОЗ]:
«В нескольких случаях у больных были малярия, менингит или другие заболевания. Поэтому пациентов исключают из списка предполагаемых случаев, и они больше не фигурируют в этой статистике».
В ДРК от Эболы умерли 48 человек. Шесть пациентов выздоровели.
В Уганде количество подтверждённых случаев возросло до 15. Шесть пациентов контактировали с теми, кто заболел раньше. Один человек умер.
Представитель ВОЗ пояснил, что количество случаев с подозрением на лихорадку Эбола будет колебаться по мере проведения тестирования. Пациента признают больным, если тест на штамм Бундибугио даст положительный результат.
Эта вспышка лихорадки Эбола 17-я по счёту в ДР Конго. Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба.
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