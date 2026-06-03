В Нигерии строят трассу для будущих пилотов Формулы-1

В столице Нигерии Абудже создают площадку для дрифта и картинга, которая должна стать центром подготовки молодых..

В столице Нигерии Абудже создают площадку для дрифта и картинга, которая должна стать центром подготовки молодых автогонщиков. Проект реализуют местные спортсмены во главе с одним из самых известных дрифтеров страны Джамусом Башаром Мухаммадом.

По словам организаторов, новый комплекс появится в районе Мабуши и станет базой для начинающих гонщиков.

[Джамус Башар Мухаммад, дрифтер]:

«У нас есть место на стадионе, где мы тренируемся, но сейчас мы работаем над дрифт-трассой и картинговой трассой здесь, в Мабуши. Это будет что-то вроде автодрома, где мы будем тренировать молодых звезд, которые хотят попасть в Формулу-1, заниматься картингом. Это будет своего рода центр развития автоспорта в Абудже».

Дрифтинг становится всё популярнее среди молодых нигерийцев. Мухаммад, побеждавший на африканских соревнованиях в Кении, Того и Египте, считает, что автоспорт в стране становится доступнее для широкой аудитории.

[Джамус Башар Мухаммад, дрифтер]:

«Это спорт, это своего рода истоки Формулы-1, именно так Формула-1 начиналась с дрифта, автослалома, картинга и всего остального, так что это не спорт для богатых или для детей из богатых семей. Это спорт, который развивается в Нигерии, и вы можете видеть, что он быстро растёт».

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Ещё десять лет назад любители дрифта в Нигерии устраивали заезды тайно на общественных дорогах по ночам, стараясь избежать внимания. Теперь энтузиасты рассчитывают развивать этот спорт на специально оборудованных трассах и готовить новое поколение профессиональных гонщиков.

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