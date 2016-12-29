Приложение предупреждает об оленях на дороге

На этой семейной ферме северных оленей в финской Лапландии — время кормёжки. Сейчас здесь содержат около 200 животных.

Это старейший промысел северной части страны. И сегодня он сталкивается с многочисленными трудностями. Среди них — и хищники, и горная добыча, и изменение климата.

Но, наверное, самая большая проблема для 10 тысяч местных оленеводов — это инциденты на дорогах.

[Анна-Леэна Янкала, Ассоциация финских оленеводов]:«Это всегда было серьёзной проблемой. В ДТП гибнет от 3,5 тысяч до 4,5 тысяч оленей (в год). Большинство из них – самки. И это всегда большая потеря».

В дикой среде Лапландии обитает около 300 тысяч оленей. Их ареал занимает треть всей территории страны.

Под колёса автомобилей эти животные чаще всего попадают в тёмные зимние месяцы с ноября по конец января. Выходят на дорогу, поскольку по трассе передвигаться легче, чем по глубокому снегу.

[Анна-Леэна Янкала, Ассоциация финских оленеводов]:

«Когда гибнет самка, то заменить её невозможно. То есть нужно ещё три года, чтобы вырастить другую и она сможет дать потомство. Для оленеводов это финансовые потери, поскольку северных оленей разводят ради мяса».

В прошлом оленеводы окрашивали рога оленей во флуоресцентные цвета и вешали им на шеи отражатели. Но эффект был почти нулевой.

Здесь, в Рованиеми, столице финской Лапландии, проблема стала настолько серьёзной, что её решением занялся Центр экономического развития, транспорта и экологии региона.

[Яако Илинампа, директор Центра экономического развития]:

«Конечно, это большая потеря, ведь каждый год гибнет 4000 оленей. Это также большая потеря для водителя. Конечно, вы вряд ли погибнете при столкновении с оленем, но будет повреждена машина, придётся её ремонтировать».

Теперь здесь тестируют возможное решение проблемы — новое телефонное приложение. Оно очень простое в использовании. Если водитель заметил оленя у дороги, он нажимает на большую зелёную кнопку. При помощи GPS программа устанавливает полуторакилометровую зону повышенного риска, которая активна в течение часа. Другие водители, попадая в зону, получают соответствующее предупреждение на телефон.

Однако на 100% предотвратить гибель северных оленей не удастся.

[Мария Тимо-Хухтала, менеджер программы]:

«Водителям важно понимать, что олень может быть у дороги даже при отсутствии предупреждения. Мы покрыли дорожную систему Лапландии достаточно хорошо, но всегда будет тот, кто заметит оленя первым».

Тестировать программу начали в июне. В её рамках водителям грузовиков, такси и автобусов раздали тысячу бесплатных смартфонов с установленным приложением.