Приложение предупреждает об оленях на дороге

Это старейший промысел северной части страны. И сегодня он сталкивается с многочисленными трудностями. Среди них — и хищники, и горная добыча, и изменение климата.
Но, наверное, самая большая проблема для 10 тысяч местных оленеводов — это инциденты на дорогах.[Анна-Леэна Янкала, Ассоциация финских оленеводов]:
«Это всегда было серьёзной проблемой. В ДТП гибнет от 3,5 тысяч до 4,5 тысяч оленей (в год). Большинство из них – самки. И это всегда большая потеря».
В дикой среде Лапландии обитает около 300 тысяч оленей. Их ареал занимает треть всей территории страны.
Под колёса автомобилей эти животные чаще всего попадают в тёмные зимние месяцы с ноября по конец января. Выходят на дорогу, поскольку по трассе передвигаться легче, чем по глубокому снегу.
[Анна-Леэна Янкала, Ассоциация финских оленеводов]:
«Когда гибнет самка, то заменить её невозможно. То есть нужно ещё три года, чтобы вырастить другую и она сможет дать потомство. Для оленеводов это финансовые потери, поскольку северных оленей разводят ради мяса».
В прошлом оленеводы окрашивали рога оленей во флуоресцентные цвета и вешали им на шеи отражатели. Но эффект был почти нулевой.
Здесь, в Рованиеми, столице финской Лапландии, проблема стала настолько серьёзной, что её решением занялся Центр экономического развития, транспорта и экологии региона.
[Яако Илинампа, директор Центра экономического развития]:
«Конечно, это большая потеря, ведь каждый год гибнет 4000 оленей. Это также большая потеря для водителя. Конечно, вы вряд ли погибнете при столкновении с оленем, но будет повреждена машина, придётся её ремонтировать».
Теперь здесь тестируют возможное решение проблемы — новое телефонное приложение. Оно очень простое в использовании. Если водитель заметил оленя у дороги, он нажимает на большую зелёную кнопку. При помощи GPS программа устанавливает полуторакилометровую зону повышенного риска, которая активна в течение часа. Другие водители, попадая в зону, получают соответствующее предупреждение на телефон.
Однако на 100% предотвратить гибель северных оленей не удастся.
[Мария Тимо-Хухтала, менеджер программы]:
«Водителям важно понимать, что олень может быть у дороги даже при отсутствии предупреждения. Мы покрыли дорожную систему Лапландии достаточно хорошо, но всегда будет тот, кто заметит оленя первым».
Тестировать программу начали в июне. В её рамках водителям грузовиков, такси и автобусов раздали тысячу бесплатных смартфонов с установленным приложением.