Тысячи японцев соревновались в написании иероглифов

23-летняя Кана Итикава говорит, что участвует в мероприятии 17 год подряд.
[Кана Итикава, участница мероприятия]:
«С этого мероприятия на стадионе «Ниппон Будокан» у меня начинается каждый год. Я написала текст для того, чтобы следующий год прошел у меня наилучшим образом».
На написание иероглифов отводится 24 минуты. Некоторые запечатлевают только несколько символов, а некоторые — целые поэмы.
12-летняя Михоко Оки написала иероглифы, которые с японского переводятся как «истинное мужество».
[Михоко Оки, участница мероприятия]:
«Я написала это, чтобы вдохновить себя быть мужественной весь год».
[Сёхэй Микурия, участник мероприятия]:
«Я впервые принимаю участие в таком большом событии, так что я очень взволнован. Я писал иероглифы, чтобы этот год прошел у меня хорошо».
Победители будут объявлены на отдельной церемонии 26 февраля.
Подобные мероприятия прошли и в других городах по всей Японии.