Тысячи японцев соревновались в написании иероглифов

Японцы начали этот год с соревнований по каллиграфии. На арене «Ниппон Будокан» в Токио, построенной для состязаний по дзюдо, 5 тысяч человек старательно выписывают пожелания на Новый год. Участникам — от 3 до 93 лет.

23-летняя Кана Итикава говорит, что участвует в мероприятии 17 год подряд.

[Кана Итикава, участница мероприятия]:

«С этого мероприятия на стадионе «Ниппон Будокан» у меня начинается каждый год. Я написала текст для того, чтобы следующий год прошел у меня наилучшим образом».

На написание иероглифов отводится 24 минуты. Некоторые запечатлевают только несколько символов, а некоторые — целые поэмы.

12-летняя Михоко Оки написала иероглифы, которые с японского переводятся как «истинное мужество».

[Михоко Оки, участница мероприятия]:

«Я написала это, чтобы вдохновить себя быть мужественной весь год». [Сёхэй Микурия, участник мероприятия]:

«Я впервые принимаю участие в таком большом событии, так что я очень взволнован. Я писал иероглифы, чтобы этот год прошел у меня хорошо».

Победители будут объявлены на отдельной церемонии 26 февраля.

Подобные мероприятия прошли и в других городах по всей Японии.