США ввели санкции против президента Кубы

Вашингтон ввёл санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и некоторых связанных с ним лиц и организаций...
Дата загрузки: 2026-06-05
Вашингтон ввёл санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и некоторых связанных с ним лиц и организаций. Об этом сообщает на своём сайте Министерство финансов США.
Помимо Диас-Канеля, в новый санкционный список попали четыре человека, включая жену президента Лис Куэсту, а также – пять организаций, в том числе Министерство революционных вооружённых сил Кубы.
По словам президента США Дональда Трампа, цель санкций – достичь того, чтобы Куба стала эффективно управляемой страной.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Страна голодает, у неё нет энергии, нет нефти, нет денег. У неё ничего нет. Но есть прекрасный участок земли. Там можно было бы построить прекрасные курорты».
Трамп отметил, что у США есть план, как помочь экономическому развитию Кубы.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Думаю, нужно избавиться от режима. Он был очень жёстким, очень отвратительным. Разница в том, что сейчас у него нет притока денег. Раньше много денег поступало из Венесуэлы. Сейчас денег нет. Но мы позаботимся о Кубе».
Диас-Канель стоит во главе Кубы с 2018 года. Он сменил на этом посту Рауля Кастро – брата бывшего руководителя страны Фиделя Кастро.
В прошлом месяце правительство США также ввело санкции против 11 кубинских чиновников, включая министра связи и нескольких военных руководителей. Эти меры коснулись и Управления разведки Кубы.
Ранее США предъявили Раулю Кастро обвинение в заговоре с целью убийства граждан США. Его подозревают в участии в инциденте 1996 года, когда кубинские истребители сбили самолёты, принадлежавшие группе кубинских эмигрантов.
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