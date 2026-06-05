США ввели санкции против президента Кубы

Вашингтон ввёл санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и некоторых связанных с ним лиц и организаций...

Вашингтон ввёл санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и некоторых связанных с ним лиц и организаций. Об этом сообщает на своём сайте Министерство финансов США.

Помимо Диас-Канеля, в новый санкционный список попали четыре человека, включая жену президента Лис Куэсту, а также – пять организаций, в том числе Министерство революционных вооружённых сил Кубы.

По словам президента США Дональда Трампа, цель санкций – достичь того, чтобы Куба стала эффективно управляемой страной.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Страна голодает, у неё нет энергии, нет нефти, нет денег. У неё ничего нет. Но есть прекрасный участок земли. Там можно было бы построить прекрасные курорты».

Трамп отметил, что у США есть план, как помочь экономическому развитию Кубы.

[Дональд Трамп, президент США]:

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«Думаю, нужно избавиться от режима. Он был очень жёстким, очень отвратительным. Разница в том, что сейчас у него нет притока денег. Раньше много денег поступало из Венесуэлы. Сейчас денег нет. Но мы позаботимся о Кубе».

Диас-Канель стоит во главе Кубы с 2018 года. Он сменил на этом посту Рауля Кастро – брата бывшего руководителя страны Фиделя Кастро.

В прошлом месяце правительство США также ввело санкции против 11 кубинских чиновников, включая министра связи и нескольких военных руководителей. Эти меры коснулись и Управления разведки Кубы.

Ранее США предъявили Раулю Кастро обвинение в заговоре с целью убийства граждан США. Его подозревают в участии в инциденте 1996 года, когда кубинские истребители сбили самолёты, принадлежавшие группе кубинских эмигрантов.

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