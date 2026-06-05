Щенки выходят на «ледовую арену» в Фэрфаксе в США. Их задача – сыграть в хоккей так,..

Десятки щенков «сыграли» в хоккей, чтобы найти себе новых хозяев

Щенки выходят на «ледовую арену» в Фэрфаксе в США. Их задача – сыграть в хоккей так, чтобы найти себе новых хозяев. Все щенки – питомцы приютов для животных.

Матч благотворительный. Его проводит Национальная хоккейная лига, а щенки представляют все 32 команды НХЛ.

Игра длится 90 минут. К щенкам присоединяются действующие игроки НХЛ. Также в мероприятии участвует бывший спортивный комментатор Майк «Док» Эмрик.

Такие соревнования организуют уже третий год подряд.

[Майкл Левитт, соорганизатор]:

«Щенки просто невероятно мило выглядят на съёмочной площадке. И мне очень повезло, что я могу приходить на работу, где вокруг бегают 40 щенков. Это просто волшебно».

Цель мероприятия – призвать людей брать собак из приютов.

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[Мэтью Николсон, соорганизатор]:

«В первые два сезона мы пристроили всех собак, участвовавших в соревнованиях».

Щенков, сыгравших на стилизованной арене, можно забрать после обращения в Общество защиты животных от жестокого обращения. Организаторы надеются снова пристроить всех питомцев.

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