Десятки щенков «сыграли» в хоккей, чтобы найти себе новых хозяев

Щенки выходят на «ледовую арену» в Фэрфаксе в США. Их задача – сыграть в хоккей так,..
Дата загрузки: 2026-06-05
Щенки выходят на «ледовую арену» в Фэрфаксе в США. Их задача – сыграть в хоккей так, чтобы найти себе новых хозяев. Все щенки – питомцы приютов для животных.
Матч благотворительный. Его проводит Национальная хоккейная лига, а щенки представляют все 32 команды НХЛ.
Игра длится 90 минут. К щенкам присоединяются действующие игроки НХЛ. Также в мероприятии участвует бывший спортивный комментатор Майк «Док» Эмрик.
Такие соревнования организуют уже третий год подряд.
[Майкл Левитт, соорганизатор]:
«Щенки просто невероятно мило выглядят на съёмочной площадке. И мне очень повезло, что я могу приходить на работу, где вокруг бегают 40 щенков. Это просто волшебно».
Цель мероприятия – призвать людей брать собак из приютов.
[Мэтью Николсон, соорганизатор]:
«В первые два сезона мы пристроили всех собак, участвовавших в соревнованиях».
Щенков, сыгравших на стилизованной арене, можно забрать после обращения в Общество защиты животных от жестокого обращения. Организаторы надеются снова пристроить всех питомцев.
Короткая ссылка на эту страницу: