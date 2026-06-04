В ОАЭ набирает популярность подводный хоккей

На дне бассейна в Дубае игроки в масках и ластах толкают шайбу короткими клюшками. На поверхность..
Дата загрузки: 2026-06-04
На дне бассейна в Дубае игроки в масках и ластах толкают шайбу короткими клюшками. На поверхность поднимаются каждые несколько секунд. Надо сделать глоток воздуха, чтобы играть дальше.
Это подводный хоккей – быстро набирающий популярность вид спорта в Объединённых Арабских Эмиратах. Зародился он в Великобритании в 50-х годах прошлого века. Сейчас им увлекаются во многих странах.
В ОАЭ подводный хоккей появился девять лет назад. Сначала играла небольшая группа людей. Уже через два месяца их стало больше. А сейчас в подводный хоккей играют 100 человек.
[Филип Бедфорд, председатель команды «Пираты»]:
«Это один из самых интенсивных и физически сложных видов спорта. В основном потому, что надо не только тренироваться как олимпийский спортсмен, но и задерживать дыхание во время тренировки».
Два ведущих клуба страны – это «Пираты» и «Утки Абу-Даби». Они регулярно тренируются вместе. В команды входят люди разных национальностей.
[Льюис Кокс, основатель клуба «Утки Абу-Даби»]:
«В плане разнообразия национальностей ОАЭ – это плавильный котёл. А самая сложная задача – это собрать всех вместе хотя бы один или два раза в неделю, поскольку у всех очень насыщенная жизнь».
В командах одновременно играют мужчины и женщины.
Элисон Кук – бизнес-леди из ЮАР.
[Элисон Кук, игрок]:
«Это что-то новое, необычное. И я вижу, как моя физическая форма улучшается с каждой тренировкой».
Сейчас ОАЭ готовится отправить сборную на Чемпионат Азии по подводному хоккею. Он пройдёт Индонезии в августе.
Короткая ссылка на эту страницу: