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Со склонов Эвереста спасли пропавшего неделю назад шерпу

Со склонов Эвереста спасли пропавшего неделю назад шерпу

На Эвересте спасли непальского шерпу-проводника после того, как он продержался на склонах самой высокой горы мира..

Дата загрузки: 2026-06-05

Со склонов Эвереста спасли пропавшего неделю назад шерпу

На Эвересте спасли непальского шерпу-проводника после того, как он продержался на склонах самой высокой горы мира около недели без еды и кислорода. Как сообщил представитель туристической компании, это редкий случай выживания в таких условиях.

52-летний Дава Шерпа пропал без вести по дороге обратно после того, как им с польским альпинистом не удалось достичь вершины высотой 8849 метра. Потерялся проводник между лагерями III и IV.

В последний раз его видели 29 мая. Его клиент вернулся в базовый лагерь, но как они разлучились, непонятно. Они были среди последних альпинистов на Эвересте в этом сезоне, который закончился в мае.

Обнаружила Шерпу команда уборщиков из Комитета по контролю за загрязнением окружающей среды Сагарматхи. Его нашли случайно выше базового лагеря недалеко от ледопада Кхумбу и спустили в безопасное место.

[Мендо Лхаму Шерпа, дочь спасённого]:
«Сначала, когда мы получили информацию, мы не были уверены, он ли это. Позже нам прислали фотографии, и подтвердилось, что это действительно он, и мы были счастливы».

Семья Давы сообщила, что он чувствует себя хорошо и проходит лечение от обморожения и других осложнений.

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